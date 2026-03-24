Notaresco, Incendio a Guardia Vomano: in fiamme una rimessa edile, danneggiato anche uno scooter

Serrato intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio: in campo più mezzi e rinforzi da Teramo. Sul posto anche i Carabinieri

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, un incendio ha interessato una rimessa adibita a deposito di materiali e attrezzature edili in località Guardia Vomano, nel territorio di Notaresco. Le fiamme hanno rapidamente coinvolto diversi strumenti da cantiere, estendendosi parzialmente anche a uno scooter presente all’interno e all’impianto elettrico del locale.

A intervenire tempestivamente è stata una squadra del distaccamento di Roseto degli Abruzzi, giunta sul posto con un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse e hanno richiesto il supporto del Comando di Teramo, che ha inviato un’autobotte per garantire il necessario rifornimento idrico ai mezzi impegnati, oltre a un furgone con bombole di riserva per gli autorespiratori utilizzati dagli operatori.

L’incendio ha provocato danni significativi alla struttura: oltre al materiale custodito nella rimessa, è stata compromessa una porzione del solaio, rendendo necessario un attento monitoraggio delle condizioni di sicurezza dell’edificio.

Sul luogo dell’intervento sono giunti anche i Carabinieri di Castelnuovo Vomano, incaricati degli accertamenti di rito per chiarire le cause del rogo, al momento ancora in fase di valutazione.

Grazie al rapido coordinamento tra le squadre intervenute, le fiamme sono state circoscritte evitando conseguenze più gravi e la propagazione dell’incendio alle aree circostanti.