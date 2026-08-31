Lunedì 31 Agosto 2026

Cronaca

Il generale Masciulli saluta i Carabinieri di Abruzzo e Molise: dall’11 settembre alla guida della Dia di Roma

31/08/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Il generale Masciulli saluta i Carabinieri di Abruzzo e Molise: dall’11 settembre alla guida della Dia di Roma

Visita di commiato alla caserma Infelisi di Chieti per il Comandante Interregionale “Ogaden”. Il generale, vastese classe 1964, assumerà a settembre la prestigiosa guida della Direzione Investigativa Antimafia nella Capitale

Una visita di commiato nel segno della gratitudine e della vicinanza ai militari che ogni giorno operano sul territorio. Il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, ha fatto visita alla caserma “Infelisi” di Chieti, sede del Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”.

Ad accoglierlo il Comandante della Legione, Generale di Brigata Gianluca Feroce, insieme ai vertici territoriali dell’Arma, ai rappresentanti dei reparti speciali e territoriali, ai militari della sede e alle associazioni dei Carabinieri in servizio e in congedo. Nato a Vasto nel 1964, Masciulli, che ha ricoperto tra gli ultimi incarichi quello di Capo Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, è destinato a un nuovo e prestigioso incarico: dall’11 settembre assumerà la guida della Direzione Investigativa Antimafia nella Capitale.

Nel corso dell’incontro, il generale ha rivolto parole di stima e gratitudine ai militari, estendendo il ringraziamento ai circa 3.300 Carabinieri che operano nell’ambito della Legione Abruzzo e Molise. «Ringrazio voi che siete in prima linea», ha detto, sottolineando il coraggio, la professionalità e la dedizione dimostrati quotidianamente, soprattutto nella tutela delle fasce più deboli. Masciulli ha inoltre richiamato l’importanza della presenza capillare dell’Arma, della capacità di adattarsi alle esigenze delle comunità e del rafforzamento dei servizi di prevenzione, con particolare attenzione ai Nuclei Radiomobili e alle Stazioni, chiamati a garantire una risposta sempre più efficace alle richieste di sicurezza dei cittadini.

Un pensiero speciale è stato rivolto anche alle famiglie dei militari, definite fondamentali nel sostenere con dignità e sacrificio il lavoro quotidiano degli uomini e delle donne dell’Arma. La visita si è conclusa con la tradizionale firma del Libro d’Onore, prima del nuovo importante incarico che attende il generale Masciulli alla guida della Dia di Roma.

Miriana Lanetta

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