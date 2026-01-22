Giovedì 22 Gennaio 2026

Cronaca

Il Generale Gianluca Feroce in visita al Comando dei Carabinieri di Alba Adriatica

22/01/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Il Generale Gianluca Feroce in visita al Comando dei Carabinieri di Alba Adriatica

Ad accoglierlo, il Comandante della Compagnia, Capitano Francesco Anania, affiancato da una rappresentanza di militari della sede, dai Comandanti delle Stazioni dipendenti, dal Nucleo Carabinieri Forestali albense e da una delegazione della locale Associazione Nazionale Carabinieri.

Il 21 gennaio 2026, il Generale di Brigata Gianluca Feroce, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha fatto visita al Comando della Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica.

Ad accoglierlo, il Comandante della Compagnia, Capitano Francesco Anania, affiancato da una rappresentanza di militari della sede, dai Comandanti delle Stazioni dipendenti, dal Nucleo Carabinieri Forestali albense e da una delegazione della locale Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso della visita, il Generale ha incontrato anche il Sindaco di Alba Adriatica, Dott.ssa Antonietta Casciotti, in un significativo momento di confronto istituzionale.

Particolarmente sentito è stato il saluto rivolto al personale del Comando. Il Generale Feroce ha sottolineato l’impegno quotidiano dei Carabinieri nel presidiare il territorio, evidenziando la crescente presenza dell’Arma attraverso servizi sempre più visibili e capillari, pensati per rafforzare la sicurezza percepita e il senso di vicinanza alla popolazione. Ha inoltre elogiato la professionalità e la dedizione che da sempre distinguono i militari dell’Arma, qualità riconosciute anche dalle parole di stima espresse dalla Dott.ssa Casciotti.

Il suo intervento ha trasmesso nuovo entusiasmo e motivazione al personale, spronandolo a continuare con determinazione, orgoglio e spirito di servizio nella tutela quotidiana della collettività.

 

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Teramo Carabinieri

Potrebbero interessarti

Pescara, 58enne dominicana arrestata dai Carabinieri per rapina impropria

La donna è stata sorpresa mentre tentava di sottrarre beni non di prima necessità in un noto punto vendita di prodotti per la casa,

Teramo, nervosismo sospetto durante un controllo: la Polizia scopre un deposito di droga e arresta un 21enne

Fermati in un SUV a Teramo, l’agitazione dei due giovani porta alla perquisizione domiciliare: sequestrati oltre 240 grammi di hashish

Ortona, inaugurato il nuovo comando della Polizia Locale

Ortona scelta dalla Regione Abruzzo per celebrare la festa regionale della Polizia Locale.

Pescara, fermato con bicicletta elettrica rubata e arnesi da scasso

Controllo dei Carabinieri in via Lago di Capestrano: denunciato un 35enne italiano. Il mezzo sequestrato è a disposizione del proprietario

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb