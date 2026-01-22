Il Generale Gianluca Feroce in visita al Comando dei Carabinieri di Alba Adriatica

Ad accoglierlo, il Comandante della Compagnia, Capitano Francesco Anania, affiancato da una rappresentanza di militari della sede, dai Comandanti delle Stazioni dipendenti, dal Nucleo Carabinieri Forestali albense e da una delegazione della locale Associazione Nazionale Carabinieri.

Il 21 gennaio 2026, il Generale di Brigata Gianluca Feroce, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha fatto visita al Comando della Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica.

Ad accoglierlo, il Comandante della Compagnia, Capitano Francesco Anania, affiancato da una rappresentanza di militari della sede, dai Comandanti delle Stazioni dipendenti, dal Nucleo Carabinieri Forestali albense e da una delegazione della locale Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso della visita, il Generale ha incontrato anche il Sindaco di Alba Adriatica, Dott.ssa Antonietta Casciotti, in un significativo momento di confronto istituzionale.

Particolarmente sentito è stato il saluto rivolto al personale del Comando. Il Generale Feroce ha sottolineato l’impegno quotidiano dei Carabinieri nel presidiare il territorio, evidenziando la crescente presenza dell’Arma attraverso servizi sempre più visibili e capillari, pensati per rafforzare la sicurezza percepita e il senso di vicinanza alla popolazione. Ha inoltre elogiato la professionalità e la dedizione che da sempre distinguono i militari dell’Arma, qualità riconosciute anche dalle parole di stima espresse dalla Dott.ssa Casciotti.

Il suo intervento ha trasmesso nuovo entusiasmo e motivazione al personale, spronandolo a continuare con determinazione, orgoglio e spirito di servizio nella tutela quotidiana della collettività.