Il Capitano Cleto Della Rosa lascia il servizio attivo: dopo 39 anni nell’Arma, il saluto di Popoli a un Comandante esemplare

Nel giorno del suo sessantesimo compleanno, il Capitano dice addio alla divisa: una carriera lunga quasi quattro decenni, vissuta con dedizione, rigore e spirito di servizio

POPOLI (PE) – Oggi, nel giorno del suo sessantesimo compleanno, il Capitano Cleto Della Rosa, Comandante della Compagnia di Popoli in servizio permanente, lascia il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri, chiudendo con onore e commozione un percorso professionale durato oltre 39 anni. Originario di Chieti, il Capitano Della Rosa si è arruolato nel 1986, prestando servizio in numerosi Reparti e Stazioni Carabinieri tra le Marche e l’Abruzzo.

Giunto nel 1998 a Penne (PE) come Comandante dell’Aliquota Radiomobile, ha proseguito la sua carriera nell’Ufficio Personale del Comando Legione Abruzzo e, in seguito, presso il Centro Nazionale Amministrativo. Dal 2019, con il grado di Sottotenente prima e Capitano poi, ha ricoperto il ruolo di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Popoli.

Una figura autorevole e rispettata, stimata sia all’interno dell’Arma che dalla comunità civile, Della Rosa ha sempre interpretato il proprio ruolo con disciplina, umiltà e incrollabile senso del dovere, rappresentando un punto di riferimento per colleghi e cittadini. Nel corso della sua lunga carriera, è stato insignito della Croce d’oro con stelletta per anzianità di servizio militare, della medaglia di bronzo per lungo comando, della medaglia commemorativa per le operazioni di soccorso alla popolazione colpita da calamità e ha ricevuto numerosi encomi per operazioni di servizio. Con il suo congedo, l’Arma dei Carabinieri saluta non solo un ufficiale esemplare, ma anche un uomo che ha fatto della coerenza, della passione e del senso istituzionale i cardini del proprio impegno quotidiano. A lui va la gratitudine di una comunità intera.

Miriana Lanetta