I Carabinieri di Francavilla denunciano un 55enne per deturpamento e imbrattamento di cose altrui

01/06/2021 - Redazione AbruzzoinVideo

Da qualche settimana imbrattava con una bomboletta spray i muri che costeggiano la ferrovia e perfino il manto stradale in via Maiella. Le scritte “IL VACCINO VI STERMINERÀ TUTTI”, “NON VACCINATEVI” e addirittura riferimenti a logge sataniche comparivano all’improvviso in tutta la cittadina costiera. E non appena l’Amministrazione comunale provvedeva alla rimozione, rispuntavano immediatamente il mattino seguente.