Guardia di Finanza di Teramo, celebrato in forma solenne il 4° precetto Pasquale Interforze

Illuminante è stata l’omelia di Monsignor Lorenzo Leuzzi che ha indicato l’importanza e le responsabilità che investono le donne e gli uomini in divisa nella società moderna.

Ha avuto luogo oggi, 24 marzo 2026, nella Chiesa di “Maria Santissima del Suffragio” di Nereto, la 4ª Celebrazione Eucaristica Interforze in preparazione alla Santa Pasqua, officiata da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo-Atri, assistito dai Cappellani Militari dell’XI Zona Pastorale Interforze, Don Stefano Aita e Don Claudio Recchiuti, unitamente al padrone di casa, Don Massimo Balloni, che ha ospitato la solenne cerimonia.

Alla funzione eucaristica hanno preso parte tutte le Autorità civili e militari della provincia, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, unitamente al personale di Safety e Security, di ogni ordine e grado, in servizio e in congedo, accompagnati dai loro familiari.

In piazza Cavour, antistante alla chiesa e gremita da donne e da uomini in divisa, gli officianti hanno rivolto gli auguri di una buona e Santa Pasqua a tutti i presenti, nonché un ringraziamento per l’operato quotidiano svolto al servizio dei cittadini. Illuminante è stata l’omelia di Monsignor Lorenzo Leuzzi che ha indicato l’importanza e le responsabilità che investono le donne e gli uomini in divisa nella società moderna e in un contesto geopolitico in continua evoluzione, proferendo più volte la frase "c'è ancora speranza".

L’incontro è proseguito con un breve intervento del Sindaco di Nereto, Daniele Laurenzi, il quale ha ringraziato la Guardia di Finanza di Teramo per aver proposto il suo Comune quale sede di questo significativo appuntamento, evidenziando che tali iniziative oltre a rappresentare un importante momento di riflessione, condivisione e raccoglimento spirituale in vista delle imminenti festività pasquali, assumono una rilevanza particolare per il territorio, poiché contribuiscono a rafforzare il legame tra istituzioni civili e militari e comunità locale, promuovendo un clima di collaborazione, rispetto reciproco e partecipazione civile. A concludere la cerimonia è stato il Prefetto di Teramo, Sua Eccellenza Fabrizio Stelo che ha delineato l’importanza dell’incontro tra i cittadini e chi assicura quotidianamente la salvaguardia delle persone e dei beni in tutti i ruoli della prevenzione e sicurezza, con l’augurio di una buona Pasqua.

Il Precetto pasquale, oltre a essere un momento di fede comune, è manifestazione evidente dell’elevato spirito di coesione e collaborazione esistente tra le Forze istituzionali dello Stato e il mondo delle associazioni, che operano in una compagine forte e unita nell’impegno quotidiano a favore della collettività.