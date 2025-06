Guardia di Finanza di Chieti: sequestro da oltre 3,3 milioni nell’ambito dell’operazione “Mattatoio”

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie al termine di un’attività investigativa condotta dalla Compagnia di Lanciano, sotto la direzione del Capitano Domenico Siravo e su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica di Lanciano, dott.ssa Miriana Greco.

L’indagine – denominata “Operazione Mattatoio” – si è concentrata su un presunto sistema di somministrazione illecita di manodopera attraverso contratti di appalto ritenuti irregolari, nell’ambito di un’azienda attiva nel settore della macellazione e commercio di carni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’impresa si sarebbe avvalsa di personale fornito da una cooperativa e da due società a responsabilità limitata, con l’emissione di fatture considerate, allo stato, inesistenti.

Dalle indagini è emersa una gestione del personale che sarebbe rimasta di fatto in capo all’azienda committente, con retribuzioni ritenute non conformi e presunte irregolarità fiscali e contributive per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro, attribuite anche alle società fornitrici.

Il procedimento penale ha portato all’iscrizione nel Registro degli indagati, con diverse ipotesi di reato, di tre persone – un abruzzese e due campani – nei cui confronti vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. I reati ipotizzati sono relativi all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni ritenute inesistenti.

Il GIP del Tribunale di Lanciano, dott. Massimo Canosa, ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 3,3 milioni di euro, riferito a beni immobili, terreni, quote societarie, fondi di investimento e altre disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati.

"L’attività della Guardia di Finanza mira a tutelare la legalità economica e il corretto funzionamento del mercato del lavoro" – ha commentato il Comandante Provinciale di Chieti, Col. Michele Iadarola – "prestando particolare attenzione anche ai casi di presunta somministrazione irregolare di manodopera e alle possibili situazioni di sfruttamento".