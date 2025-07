Grave incidente stradale a Caprara d’Abruzzo frazione di Spoltore, ferito motociclista

Il motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pescara/

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi nel Pescarese, lungo la strada che conduce a Caprara d’Abruzzo, frazione di Spoltore. Un motociclista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, con l’eliambulanza decollata dall’ospedale di Pescara e un’ambulanza medicalizzata.

Il centauro è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale civile “Santo Spirito” di Pescara. Secondo quanto si apprende, l’uomo ha riportato un politrauma, un trauma cranico con otorragia e un trauma toracico con pneumotorace.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.