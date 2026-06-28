Giulianova, camper svizzero si schianta contro la vetrina di un negozio: tre feriti

Incidente nel primo pomeriggio sulla Statale 16. Una donna è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Presi in cura dalle ambulanze anche gli altri familiari, in salvo i tre cani che viaggiavano con loro.

Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale 16 a Giulianova, nei pressi dell'incrocio con via Salerno, a causa di un insolito e violento incidente stradale. Un camper con targa svizzera, per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo finendo per schiantarsi frontalmente contro la vetrina di un'attività commerciale situata in un edificio a un solo piano.

A bordo del mezzo viaggiava un intero nucleo familiare composto da tre persone. L'impatto è stato particolarmente violento, tanto da richiedere l'intervento immediato di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi, giunta sul posto con cinque unità e due mezzi operativi.

Le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse: una delle passeggere è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo del camper. I vigili del fuoco hanno dovuto prima stabilizzare la donna all'interno del veicolo e poi, con estrema cautela, estrarla dalle lamiere per affidarla al personale sanitario del 118. Tutti e tre i componenti della famiglia sono stati trasportati in ospedale dalle due ambulanze giunte sul posto (una del 118 e una della Croce Rossa Italiana).

Nel mezzo viaggiavano anche tre cani di media taglia che, fortunatamente rimasti illesi nell'impatto, sono stati temporaneamente presi in custodia da un'associazione animalista locale in attesa delle dimissioni dei proprietari.

Dopo aver soccorso i feriti, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il camper e a rimuovere le parti pericolanti della vetrina sfondata, per scongiurare ulteriori crolli. I rilievi di legge e la gestione della viabilità sulla statale sono stati effettuati dai Carabinieri di Giulianova.