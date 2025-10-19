Giulianova, 52enne in coma etilico salvato dai carabinieri

Trovato privo di sensi nella sua abitazione, è stato soccorso in tempo e trasportato d’urgenza all’ospedale “Mazzini” di Teramo

GIULIANOVA – Attimi di paura in via Nervi, dove un uomo di 52 anni è stato trovato privo di sensi all’interno della propria abitazione.

A dare l’allarme sono stati i carabinieri, intervenuti per una visita di controllo: entrati in casa, si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha stabilizzato il 52enne, poi trasportato in codice rosso all’ospedale “Mazzini” di Teramo. L’uomo, in coma etilico, è ricoverato in prognosi riservata.