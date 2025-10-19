Domenica 19 Ottobre 2025

Cronaca

Giulianova, 52enne in coma etilico salvato dai carabinieri

19/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Giulianova, 52enne in coma etilico salvato dai carabinieri

Trovato privo di sensi nella sua abitazione, è stato soccorso in tempo e trasportato d’urgenza all’ospedale “Mazzini” di Teramo

GIULIANOVA – Attimi di paura in via Nervi, dove un uomo di 52 anni è stato trovato privo di sensi all’interno della propria abitazione.

A dare l’allarme sono stati i carabinieri, intervenuti per una visita di controllo: entrati in casa, si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha stabilizzato il 52enne, poi trasportato in codice rosso all’ospedale “Mazzini” di Teramo. L’uomo, in coma etilico, è ricoverato in prognosi riservata.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Giulianova Carabinieri

Potrebbero interessarti

Dolore sgomento a Celano per la morte di Manuel Fieramosca, oggi pomeriggio i funerali del giovane vittima di un incidente stradale

Il giovane di Celano ha perso la vita in un incidente stradale ad Avezzano mentre si recava a lavoro. Profondo cordoglio dei sindaci Santilli e Giovagnorio e di tutta la comunità marsicana. Oggi pomeriggio i funerali nella chiesa del Sacro Cuore

Aggredì il figlio del titolare di un lido, arrestato 20enne

Finisce agli arresti domiciliari il ventenne di Pescara responsabile dell'aggressione ai danni del figlio del proprietario dello stabilimento balneare 'Palm Beach' del capoluogo adriatico, avvenuta a luglio scorso.

Comandi di Polizia Locale di ⁠Castel Frentano, Ortona e ⁠Chieti premiati a Bergamo per impegno e dedizione nel servizio ai cittadini

Riconoscimenti nazionali per l’impegno e la dedizione degli agenti abruzzesi. Oltre 8.000 operatori da tutta Italia al Forum della Polizia Locale.

Trasacco, prova a disfarsi della cocaina durante una perquisizione, arrestato dai Carabinieri

26enne di origine straniera condotto nella Casa Circondariale per l'udienza di convalida

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb