Giorno della Memoria, l’Abruzzo non dimentica, tante le iniziative, partecipata anche la commemorazione a Lanciano

Dalle scuole agli archivi, dalle iniziative culturali alle cerimonie istituzionali. A Lanciano l’omaggio alle vittime nel Parco delle Memorie e il ricordo del campo di internamento di Villa Sorge.

Un filo rosso di memoria, consapevolezza e responsabilità civile ha attraversato l’Abruzzo nel Giorno della Memoria, con iniziative diffuse tra scuole, istituzioni e luoghi della cultura nelle province di Teramo, Chieti e Pescara. Un mosaico di appuntamenti pensati per ricordare la Shoah e, al tempo stesso, rafforzare gli anticorpi democratici contro odio, indifferenza e discriminazione.

Nel Teramano, a Teramo il sindaco Gianguido D’Alberto ha richiamato il valore della memoria come impegno quotidiano legato a democrazia, Costituzione e diritti.

A Silvi, nelle classi della scuola “Bindi”, letture e testimonianze hanno guidato studenti e docenti in una riflessione su libertà e dignità umana, mentre a Pineto un incontro con le classi terze della scuola secondaria ha unito la visione di un film al confronto guidato da esperti e insegnanti. Ad Atri è stata annunciata una performance teatrale dedicata alla Shoah e agli altri genocidi del Novecento e del presente.

A Chieti, l’Archivio di Stato ha promosso un incontro di approfondimento storico a partire dal volume “Dietro il sipario. Maria Eisenstein e l’invenzione del diario” di Gianni Orecchioni, in dialogo con il professor Stefano Trinchese, affrontando i temi dell’internamento e della persecuzione durante il fascismo. A Vasto Marina è stata deposta una corona d’alloro al cippo commemorativo dell’ex campo di internamento, con un richiamo forte delle istituzioni alla memoria come presidio di legalità e umanità.

Il Comune di Fossacesia, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “P.D. Pollidori”, ha promosso una giornata di riflessione e commemorazione dedicata alle vittime della Shoah e delle persecuzioni nazifasciste, con un forte coinvolgimento delle scuole e delle giovani generazioni. La cerimonia si è svolta nella Sala del Consiglio comunale, alla presenza di autorità civili e scolastiche, docenti e cittadini. Protagonisti gli studenti: le classi quinte della scuola primaria hanno curato letture e riflessioni sul tema della memoria storica, mentre gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno proposto canti e momenti musicali. Particolarmente significativo il momento commemorativo in via Gino Bartali, sul Lungomare Sud, dove il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, insieme ai rappresentanti dell’istituto scolastico e della Polizia Locale, ha deposto un vaso di fiori in onore di Gino Bartali, cittadino onorario di Fossacesia e riconosciuto nel 2013 “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato numerosi ebrei durante l’occupazione nazifascista.

A Pescara, appuntamenti tra scuole e librerie hanno coinvolto le nuove generazioni in letture e incontri, mentre il Comune ha organizzato una cerimonia ufficiale con deposizione di una corona. A Spoltore, infine, l’amministrazione ha promosso la mostra fotografica di Mauro Vitale “Mai più per nessuno – per ricordare l’umanità nell’altro”, iniziativa culturale contro indifferenza e odio.

Tra i momenti più intensi della giornata, la cerimonia svoltasi stamane a Lanciano, alle 11, presso il Parco delle Memorie, luogo simbolo che richiama una delle pagine più buie della storia cittadina. L’amministrazione comunale ha reso omaggio alle vittime delle persecuzioni e dello sterminio nazifascista con la deposizione di una corona d’alloro davanti alla targa che ricorda il campo di internamento di Villa Sorge. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Filippo Paolini, il vicesindaco DaniloRanieri, la presidente del Consiglio comunale Gemma Sciarretta, i consiglieri Leo Marongiu e Giacinto Verna, una rappresentanza dell’Anpi di Lanciano guidata dalla presidente Maria Saveria Borrelli, la Polizia Locale con il vicecomandante Francesco Giancristofaro, oltre ad autorità militari e civili, associazioni combattentistiche, d’arma e di volontariato.

Un momento di profonda riflessione è stato offerto dalle parole della presidente Anpi Maria Saveria Borrelli, che dopo aver ricordato uno ad uno i nomi delle donne e degli uomini internati nel campo di Villa Sorge, vittime delle leggi razziali, ha sottolineato: «Oggi questa celebrazione ci chiede ancora di essere attenti, vigili, e combattere in nome della persona umana, della giustizia e della libertà».

Sulla stessa linea l’intervento del sindaco Paolini: «Abbiamo il dovere della memoria. In questi momenti è necessario ricordare e riflettere in silenzio, perché le pagine più buie della storia mondiale, con milioni di morti, non solo non vengano dimenticate, ma non si ripetano». Un messaggio chiaro, affidato non solo alle parole ma ai luoghi e alla partecipazione collettiva: perché la memoria, a Lanciano come nel resto dell’Abruzzo, non resti rituale, ma continui a essere coscienza viva.