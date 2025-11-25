Marted 25 Novembre 2025

Cronaca

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: l’Arma dei Carabinieri rilancia il suo impegno con risultati, strumenti e nuove iniziative

25/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Un impegno concreto tra operazioni, prevenzione e ascolto: dall’attività sul territorio alle campagne di sensibilizzazione, fino alla nuova “stanza rosa” inaugurata a Francavilla al Mare.

Si è conclusa oggi una Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne segnata da un forte messaggio istituzionale: l’Arma dei Carabinieri rafforza il proprio impegno nella prevenzione, nel contrasto e nel supporto alle vittime, mettendo in campo strumenti concreti, campagne di sensibilizzazione e presidi dedicati.

L’Ufficio Stampa del Comando Generale ha diffuso un’articolata serie di materiali informativi — comunicato stampa, brochure, video-spot e locandine — già condivisi a livello nazionale, per accendere i riflettori su un fenomeno che continua a colpire, ogni giorno, donne di ogni età e contesto sociale. I risultati operativi e le attività dell’Arma Il comunicato diffuso oggi riassume le attività che l’Arma sta conducendo su tutto il territorio, con particolare attenzione agli interventi a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Negli ultimi mesi, molteplici operazioni hanno portato all’allontanamento tempestivo di soggetti violenti, alla messa in sicurezza di donne in pericolo e alla denuncia di comportamenti persecutori. Un lavoro che unisce prontezza operativa, capacità di ascolto e collaborazione con procure, centri antiviolenza e servizi sociali. A sostegno delle potenziali vittime sono stati diffusi i nuovi video realizzati dall’Ufficio Cerimoniale in collaborazione con l’attrice Cristiana Capotondi, che presta la propria voce e la propria immagine a una campagna forte, empatica e diretta: “Non sei sola. Chiedi aiuto”.

 Tra il materiale divulgativo figura anche il Violenzametro, uno strumento aggiornato e accessibile sia sul sito dell’Arma sia in pdf, pensato per aiutare le donne a riconoscere comportamenti violenti, manipolatori o segnali di escalation, spesso difficili da individuare nelle prime fasi di una relazione tossica.

 Per garantire una comunicazione più immediata e continua, l’Arma ha attivato un nuovo canale WhatsApp ufficiale, utile per seguire aggiornamenti su prevenzione, iniziative e attività operative.

https://whatsapp.com/channel/0029Va807dj0VycK4FBV9J22

 Nel pomeriggio, dalle ore 17:00, la Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare è  illuminata di arancione, aderendo alla campagna internazionale “Orange The World”. Un gesto simbolico che quest’anno assume un valore ancora più forte: proprio qui è stata inaugurata la prima “stanza rosa” d’Abruzzo, uno spazio riservato e protetto dove le vittime di violenza possono trovare ascolto, discrezione e supporto per intraprendere, in sicurezza, il percorso della denuncia. 

