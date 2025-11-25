Giornata contro la violenza sulle donne : con “Bella Dentro” la Garante Scalera porta cura, ascolto e rinascita alle donne detenute

Nella settimana contro la violenza di genere, estetiste e parrucchieri entrano in carcere per offrire un gesto di rispetto e umanità. Prossimo appuntamento il 30 novembre a Chieti.

Nel cuore della settimana dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne, la Garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera, lancia un messaggio forte e necessario attraverso il progetto “Bella Dentro”, un’iniziativa che mette al centro la dignità femminile anche e soprattutto dietro le sbarre. Una proposta semplice nella forma, ma potentissima nella sostanza: offrire alle donne detenute un momento di cura personale.

"Bella Dentro" nasce per ricordare che la dignità non si sospende mai, nemmeno quando si vive una condizione di restrizione della libertà.

La prima tappa del progetto ieri al carcere Castrogno di Teramo, al lavoro una squadra di persone che si è messa a disposizione con il cuore per compiere un gesto volontario di grande sensibilità ma anche concreto e potente. E così estetiste, parrucchieri e operatori hanno restituito alle donne che si trovano recluse la possibilità di guardarsi allo specchio e ritrovarsi, in ordine, curate, recuperando così la loro femminilità. Un’iniziativa che, come sottolinea Scalera, va ben oltre l’aspetto estetico.

"Abbiamo portato nelle carceri in realtà molto di più che cura personale: attenzione, ascolto, rispetto. Le donne detenute affrontano fragilità profonde, spesso invisibili. Restituire loro un momento di benessere significa riconoscerle, guardarle negli occhi, dire che la loro persona vale. E questo è un passo concreto verso il recupero e la rinascita."

“Bella Dentro” ha preso forma grazie all’impegno di professionisti che hanno messo a disposizione mani, tempo e cuore. "Un grazie speciale va al Centro Estetico MIMÈ di Chieti – Laura, Giorgia, Silvia e Alice – e a Matisse Hair Concept di Chieti – Barbara, Francesca, Cristina e Alessio – che con professionalità e sensibilità hanno regalato alle detenute un momento di benessere autentico, capace di lasciare un segno."

Il secondo appuntamento del progetto è fissato per domenica 30 novembre nel carcere di Chieti.

“Bella Dentro” – conclude la Garante dei diritti dei Detenuti, Monia Scalera – vuole ricordare a ogni donna che, nonostante tutto, la sua luce interiore merita di tornare a brillare. E, come spesso accade, fare del bene è contagioso."