GdF Teramo, allarme nuova droga: sequestrata per la prima volta in Abruzzo la pericolosa MDPHP

Grazie al fiuto delle unità cinofile di Giulianova, bloccato un potente stimolante sintetico, superiore alla cocaina. Due persone denunciate.

Operazione antidroga di rilievo per la Guardia di Finanza di Teramo: le unità cinofile di Giulianova hanno effettuato i primi due sequestri documentati in Abruzzo della nuova sostanza psicoattiva MDPHP. L'intervento, reso possibile dal fiuto dei cani Fabian e Jimbo, ha portato alla denuncia di due persone.

Le analisi dell'ARPA Abruzzo de L'Aquila hanno confermato che si tratta di un catinone sintetico, correlato alle anfetamine, con un potere stimolante notevolmente superiore a quello della cocaina. La sostanza è estremamente pericolosa: circa 0,2 grammi bastano per una dose, con gravi conseguenze fisiche e psichiche per chi la assume, ed è difficile da identificare con le analisi convenzionali. L'operazione ha permesso di sottrarre al mercato illegale un quantitativo destinato a numerosi consumatori, intensificando i controlli in vista della stagione estiva.