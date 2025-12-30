Furto in una villa a Filetto, proprietario ferito da un colpo partito durante l’intervento dei carabinieri

Un ingegnere di 38 anni colpito a una gamba mentre era in auto. Non è in pericolo di vita: accertamenti in corso sull’accaduto

Momenti di forte tensione nella serata di ieri a Filetto, in provincia di Chieti, dove un intervento per un furto in abitazione si è concluso con il ferimento accidentale del proprietario della villa. Un ingegnere di 38 anni è stato raggiunto a una gamba da un colpo di arma da fuoco esploso da un carabiniere durante le concitate fasi dell’operazione. Il furto era stato segnalato poco prima in una villa isolata, distante dal centro abitato.

Dopo l’allarme lanciato dalla vigilanza privata e la chiamata al numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenute le pattuglie dell’Arma. In quel frangente, per cause ancora in fase di accertamento, è partito un colpo che ha colpito il proprietario dell’abitazione, che si trovava a bordo della propria auto. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Chieti, dove è stato medicato.

Le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le circostanze che hanno portato al ferimento. Una vicenda delicata, che sarà ora oggetto di ulteriori approfondimenti per fare piena luce su quanto accaduto durante l’intervento.