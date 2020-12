Furto di energia elettrica, 2 arresti della Polizia di Stato di Pescara

20/12/2020 - Redazione AbruzzoinVideo

La Squadra Volante ha arrestato, in via Ilaria Alpi, due persone per furto pluriaggravato e continuato di energia elettrica. Intervenuti in uno stabile con diversi appartamenti, su richiesta del personale tecnico dell’Enel, gli agenti hanno accertato che uno dei contatori risultava “bypassato” essendo stato artificialmente modificato in modo da non riportare l’effettivo consumo di corrente prelevata direttamente dalla rete elettrica nazionale.