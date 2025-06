Furto all’interno di supermercato di Chieti, denunciate in stato di libertà due donne

Nell’ambito di un’operazione di controllo straordinario del territorio disposta dal Questore della Provincia di Chieti per contrastare i reati predatori, la Polizia di Stato ha fermato due donne di nazionalità straniera sospettate di aver commesso un furto all’interno di un noto supermercato cittadino.

Il controllo è scattato quando una pattuglia, durante l’attività di monitoraggio del territorio urbano, ha notato un’autovettura sospetta che si immetteva sulla strada principale dopo aver lasciato il parcheggio dell’esercizio commerciale. A bordo dell’auto viaggiavano due donne, risultate poi avere numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, oltre a diverse misure di prevenzione pendenti.

Gli agenti, insospettiti dal comportamento delle due e dal loro curriculum criminale, hanno proceduto al controllo del veicolo. Nel bagagliaio sono stati rinvenuti numerosi prodotti alimentari, per i quali le donne non erano in grado di fornire alcuna prova di acquisto.

La successiva verifica presso il supermercato ha confermato che la merce, del valore complessivo di 370 euro, era stata sottratta poco prima dagli scaffali dell’esercizio commerciale.

I beni sono stati immediatamente restituiti al personale del punto vendita, mentre le due donne sono state denunciate a piede libero per il reato di furto aggravato.