Domenica 22 Marzo 2026

Cronaca

Furgone sospetto avvicina studenti: allarme a Pratola Peligna, scattano le segnalazioni ai carabinieri

22/03/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Furgone sospetto avvicina studenti: allarme a Pratola Peligna, scattano le segnalazioni ai carabinieri

Appello della sindaca Antonella Di Nino: “Massima attenzione”. Due uomini avrebbero chiesto a ragazzi di salire a bordo. Il caso corre sui social e preoccupa l’intero territorio

Un furgone sospetto, due uomini a bordo e un approccio diretto ai ragazzi: è allerta a Pratola Peligna, dove nella mattinata di ieri, sabato 21 marzo, è scattata una segnalazione che in poche ore ha fatto il giro del territorio e dei social. A lanciare l’allarme è stata la sindaca Antonella Di Nino, che ha invitato la cittadinanza alla massima prudenza dopo alcune segnalazioni ritenute attendibili.

Secondo quanto riferito, un furgone con un vetro rotto si sarebbe aggirato nel centro abitato con due uomini a bordo, avvicinando ragazzi e chiedendo loro di salire. Un episodio che ha immediatamente acceso la preoccupazione, soprattutto tra le famiglie. Il messaggio, rilanciato anche da altri Comuni della zona, è diventato virale in poche ore, alimentando un passaparola serrato in tutto l’Abruzzo. Tra le testimonianze, anche quella di un genitore che ha raccontato quanto accaduto al figlio: il giovane, mentre si recava a scuola intorno alle 8 del mattino, nei pressi di via circonvallazione occidentale, vicino agli uffici del Giudice di Pace, sarebbe stato avvicinato dal mezzo e invitato a salire. Un approccio respinto senza esitazioni, ma sufficiente a far scattare l’allarme. La segnalazione è stata immediatamente trasmessa ai Carabinieri, già informati dalla stessa sindaca. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per verificare la fondatezza dell’episodio e accertare eventuali responsabilità.

“Attenzione altissima e massima condivisione”, è l’appello ribadito dall’amministrazione comunale, che invita genitori e ragazzi a mantenere alta la guardia e a segnalare qualsiasi movimento sospetto. Al momento non ci sono conferme ufficiali su tentativi di adescamento, ma il clima resta teso. In attesa di riscontri, la parola d’ordine è una sola: prudenza.

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