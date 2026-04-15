Francavilla al Mare, rapina e aggressione vicino a un bar: tre denunciati dai Carabinieri

Individuati grazie alle immagini di videosorveglianza: vittima un 52enne albanese, derubato e ferito lo scorso 16 marzo

Tre persone sono state deferite in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare per rapina e lesioni personali, al termine di un’attività d’indagine scaturita da un’aggressione avvenuta lo scorso 16 marzo nel centro cittadino.

Si tratta di un quarantasettenne di nazionalità albanese, di un quarantaseienne residente in provincia di Pescara e di un quarantottenne della provincia di Foggia. Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre avrebbero aggredito un cittadino albanese di 52 anni nei pressi di un bar, sottraendogli il portafogli contenente circa 400 euro, oltre ad alcuni effetti personali. A seguito dell’episodio, la vittima ha fatto ricorso alle cure mediche e successivamente ha sporto denuncia querela presso la locale Stazione dei Carabinieri.

Le indagini, condotte attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana e delle attività commerciali della zona, hanno consentito ai militari di ricostruire con precisione quanto accaduto e di identificare i tre presunti responsabili. L’attività investigativa si inserisce nell’ambito dei servizi intensificati dall’Arma per il contrasto ai fenomeni legati alla cosiddetta “mala movida” e alle aggressioni nei luoghi di maggiore aggregazione. In questo contesto, sono stati rafforzati anche i controlli sul territorio, con l’obiettivo di prevenire episodi analoghi, che in alcuni casi vedono coinvolti anche soggetti minorenni.