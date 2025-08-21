Francavilla al Mare: i carabinieri arrestano un 23enne con oltre 360 grammi di hashish

Il giovane, già sottoposto all’affidamento in prova, sorpreso dai Carabinieri durante un controllo notturno

I Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare hanno arrestato un 23enne del posto, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza domiciliare, trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga.

L’operazione è scattata la scorsa notte, 20 agosto, quando i militari hanno fermato il giovane durante un controllo notturno. Il suo atteggiamento nervoso e il forte odore di cannabinoidi hanno insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e domiciliare.

Nascosta in una cassetta di legno è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 366 grammi, suddivisa in quattro panetti e in dosi già pronte allo spaccio, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il taglio.

Secondo le stime, la droga sequestrata, ancora da confezionare, avrebbe potuto fruttare sul mercato almeno 2.000 euro.

Al termine delle operazioni, il 23enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte del Tribunale di Chieti.

M.L.