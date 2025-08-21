Giovedì 21 Agosto 2025

Cronaca

Francavilla al Mare: i carabinieri arrestano un 23enne con oltre 360 grammi di hashish

21/08/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Francavilla al Mare: i carabinieri arrestano un 23enne con oltre 360 grammi di hashish

Il giovane, già sottoposto all’affidamento in prova, sorpreso dai Carabinieri durante un controllo notturno

I Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare hanno arrestato un 23enne del posto, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza domiciliare, trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga.

L’operazione è scattata la scorsa notte,  20 agosto, quando i militari hanno fermato il giovane durante un controllo notturno. Il suo atteggiamento nervoso e il forte odore di cannabinoidi hanno insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e domiciliare.

Nascosta in una cassetta di legno è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 366 grammi, suddivisa in quattro panetti e in dosi già pronte allo spaccio, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il taglio.

Secondo le stime, la droga sequestrata, ancora da confezionare, avrebbe potuto fruttare sul mercato almeno 2.000 euro.

Al termine delle operazioni, il 23enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte del Tribunale di Chieti.

M.L. 

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Incidente all’Aqualand del Vasto: uomo ferito gravemente dopo una caduta dallo scivolo

Trasferito in elisoccorso all’ospedale di Pescara con trauma cranico commotivo

Chieti, rapinano una sciarpa a padre e figlio: quattro ultras colpiti da Daspo fino a tre anni

Il provvedimento del Questore Marseglia dopo l’episodio avvenuto a giugno a Chieti Scalo. Gli ultras identificati e denunciati dalla polizia per rapina aggravata

Ferragosto, controlli straordinari dei Carabinieri in provincia di Chieti

Numerose le pattuglie sul territorio per garantire sicurezza e prevenire e reprimere fenomeni di criminalità

Montesilvano, furti in hotel: denunciato 48enne trovato con il bottino

I Carabinieri recuperano gioielli e accessori rubati ai turisti e li restituiscono ai proprietari

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb