Giovedì 05 Febbraio 2026

Cronaca

Frana di Silvi Alta, Scelli sul posto: “Prima di tutto la sicurezza”

05/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Evacuate due abitazioni, accertamenti in corso su terreno e falde. Massima attenzione anche sulla viabilità

Proseguono senza sosta le verifiche nell’area interessata dalla frana che lo scorso 25 gennaio, poco dopo le 11, ha colpito via Santa Lucia, a Silvi Alta. Questa mattina il direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Maurizio Scelli, ha effettuato un sopralluogo sul posto, preceduto da una riunione operativa con il sindaco e i tecnici comunali, per valutare l’evoluzione del fenomeno e definire le prossime azioni.

«Ci siamo attivati immediatamente dopo l’evento – ha spiegato Scelli – lavorando in stretta sinergia con il Comune e con tutte le strutture coinvolte per individuare le cause della frana e intervenire nel modo più rapido ed efficace possibile, sempre nel massimo rispetto della sicurezza». Le prime analisi hanno evidenziato una situazione delicata, che impone particolare prudenza. Sono in corso ulteriori approfondimenti sul terreno e sul sistema delle falde acquifere, con il supporto dei geologi, per comprendere a fondo l’origine del movimento franoso.

«Dobbiamo capire bene cosa ha generato il problema prima di intervenire – ha aggiunto il direttore – solo così possiamo garantire soluzioni definitive e realmente sicure». A scopo precauzionale, e d’intesa con l’amministrazione comunale, è stata disposta l’evacuazione di due abitazioni situate a monte dell’area interessata dalla frana.

«La sicurezza delle persone viene prima di tutto – ha sottolineato Scelli rivolgendosi ai residenti – sappiamo quanto la casa sia un bene prezioso, ma in questa fase la priorità assoluta è evitare qualsiasi rischio». Resta alta anche l’attenzione sulla viabilità, considerato che la strada coinvolta rappresenta un collegamento fondamentale per il paese. Le attività di monitoraggio proseguiranno nei prossimi giorni, mentre si lavora per individuare gli interventi più adeguati a garantire la stabilità dell’area e la sicurezza della comunità.

