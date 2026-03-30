Frana a Silvi Alta, sopralluogo della Protezione Civile nazionale: vertice con Marsilio

Domani l’ispezione del Centro di competenza: “Servono risposte su cause e interventi”. Prosegue l’assistenza alla popolazione

Silvi Alta sotto osservazione dopo il movimento franoso che ha riacceso l’allarme sul territorio. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha avuto un confronto diretto con il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, per fare il punto sulla situazione.

Già da domani è previsto un sopralluogo del Centro di competenza del Dipartimento, la stessa struttura tecnica impegnata su scenari complessi come la frana di Niscemi. L’obiettivo è acquisire elementi utili per comprendere le cause del dissesto e definire l’entità degli interventi necessari.

“Ringrazio il capo della Protezione Civile per la pronta disponibilità e la sensibilità dimostrata – ha dichiarato Marsilio –. Il supporto di una struttura così qualificata sarà fondamentale per chiarire l’origine del fenomeno e pianificare le azioni da mettere in campo”.

Nel frattempo, prosegue senza sosta il lavoro sul territorio: la Protezione Civile regionale, in sinergia con il Comune di Silvi e il Dipartimento Infrastrutture della Regione, continua le attività di assistenza alla popolazione e il monitoraggio costante dell’area per garantire la sicurezza.