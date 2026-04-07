Frana a Petacciato, chiusa l’A14: situazione “in evoluzione”, evacuate circa 50 persone

Resta chiusa in entrambe le direzioni l’autostrada A14 a causa della frana nei pressi di Petacciato, in Molise. Secondo quanto si apprende da fonti tecniche citate da ANSA, il quadro è attualmente “in evoluzione” e il fronte franoso risulta “non ancora assestato”.

Resta chiusa in entrambe le direzioni l'autostrada A14 a causa della frana nei pressi di Petacciato, in Molise. Dalle verifiche in corso, infatti, emerge un quadro "in evoluzione" e un "fronte franoso non ancora assestato". È quanto apprende l'ANSA da fonti tecniche. Gli accertamenti finalizzati a monitorare il fronte franoso vanno avanti, anche attraverso il sistema di sensoristica presente nell'area, sia sull'infrastruttura sia sul terreno. L'autostrada è chiusa tra Poggio Imperiale e Vasto sud, in direzione nord, e tra Vasto sud e Termoli in direzione sud. "Finora state evacuate circa 50 persone dal comune di Petacciato. La situazione ci preoccupa molto perché la frana in questo momento non è ferma, si sta muovendo". Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, al termine del Comitato operativo riunitosi in seguito alla riattivazione della frana di Petacciato, in Molise. Ciciliano ha poi illustrato le prossime tappe della gestione dell'emergenza: "Domani ci sarà un sopralluogo del professor Casagli, ordinario di geologia applicata all'Università di Firenze, per avere una prima valutazione di quella che è la consistenza del movimento franoso.

Su questa frana - ha ricordato Ciciliano - era già in fieri la realizzazione di opere idrauliche per intercettare i flussi di acqua e evitare la riattivazione della frana, che però si è risvegliata prima che si potessero fare queste opere idrauliche. Continueremo su questo percorso, non ci sono alternative. Per poter tenere a freno la fragilità idrogeologica del nostro paese bisogna agire in condizioni ordinarie. Ora stiamo gestendo l'emergenza, ma l'attività di gestione del territorio si può fare solo in condizioni ordinarie", ha concluso Ciciliano. Scrivi notizia giornalistica seguendo la deontologia giornalistica e tutti i testi sull'informazione, non inventare niente basati su queste informazioni di agenzia Frana a Petacciato, chiusa l’A14: situazione “in evoluzione”, evacuate circa 50 persone Resta chiusa in entrambe le direzioni l’autostrada A14 a causa della frana nei pressi di Petacciato, in Molise. Secondo quanto si apprende da fonti tecniche citate da ANSA, il quadro è attualmente “in evoluzione” e il fronte franoso risulta “non ancora assestato”. Sono in corso verifiche costanti per monitorare il movimento del terreno, anche attraverso il sistema di sensoristica installato sia sull’infrastruttura autostradale sia nell’area circostante.

La circolazione è interrotta tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione nord, e tra Vasto Sud e Termoli in direzione sud. Nel frattempo, circa 50 persone sono state evacuate dal territorio comunale di Petacciato. A confermarlo è stato il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, al termine del Comitato operativo convocato in seguito alla riattivazione della frana. “La situazione ci preoccupa molto perché la frana in questo momento non è ferma, si sta muovendo”, ha dichiarato Ciciliano, sottolineando la necessità di un monitoraggio continuo. Per le prossime ore è previsto un sopralluogo del professor Casagli, ordinario di geologia applicata all’Università di Firenze, con l’obiettivo di ottenere una prima valutazione sulla consistenza del fenomeno franoso. Secondo quanto riferito, sull’area erano già in programma interventi idraulici per intercettare i flussi d’acqua e prevenire la riattivazione del movimento del terreno. Tuttavia, la frana si è riattivata prima che tali opere potessero essere realizzate. “Continueremo su questo percorso, non ci sono alternative”, ha aggiunto Ciciliano, evidenziando come la gestione della fragilità idrogeologica richieda interventi strutturali in condizioni ordinarie. “Ora stiamo gestendo l’emergenza, ma l’attività di gestione del territorio si può fare solo in condizioni ordinarie”, ha concluso.