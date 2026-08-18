Fotografava bambini in costume nel camping: denunciato un 60enne a Teramo per pedopornografia

L'allarme lanciato da una villeggiante che lo ha filmato di nascosto. L'uomo, con precedenti specifici, è stato individuato dalla Squadra Mobile e gli è stato sequestrato lo smartphone.

Stava seduto nella hall di un campeggio estivo con lo smartphone in mano, fingendo di scorrerlo con disinvoltura ma puntando in realtà l'obiettivo verso i bambini presente nella struttura. Un sessantenne è stato denunciato a piede libero dalla Polizia di Stato per detenzione di materiale pedopornografico dopo essere stato sorpreso a scattare foto a minori in costume da bagno.

A fare scattare le indagini è stato l'intuito e la prontezza di riflessi di una villeggiante. La donna, che già nei giorni precedenti aveva notato la presenza insistente e sospetta dell'uomo nella hall del camping, ha avvertito distintamente il suono dello scatto della fotocamera. Intuendo cosa stesse accadendo, si è allontanata per posizionarsi all'esterno dell'edificio, dietro una finestra, riuscendo così a osservare e registrare un video dello schermo dello smartphone del 60enne. Nelle immagini registrate dalla testimone si vedeva chiaramente l'uomo intentato a scorrere diverse fotografie di bambini in abbigliamento da mare, tra i quali la donna ha riconosciuto anche un piccolo ospite della struttura.

Dopo la segnalazione al numero di emergenza, gli agenti della Squadra Mobile di Teramo sono intervenuti tempestivamente organizzando un servizio di appostamento all'interno del campeggio. Nel giro di breve tempo i poliziotti hanno individuato il sospettato, un uomo di 60 anni già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici e in passato già tratto in arresto per reati legati alla pedopornografia.

Al momento del controllo, le immagini dei minori non figuravano più nella memoria del telefono. Messo di fronte alle evidenze, l'uomo ha tuttavia ammesso di aver scattato le foto e di averle cancellate poco dopo, giustificando il gesto con presunti disturbi psichiatrici per i quali avrebbe seguito in passato un percorso terapeutico. Gli agenti hanno posto sotto sequestro lo smartphone, che sarà ora sottoposto ad approfonditi accertamenti tecnici e informatici forensi per recuperare il materiale rimosso e verificare la presenza di ulteriori file.