Fossacesia, nuove mareggiate sul litorale, domani Di Giuseppantonio incontra D'Annuntiis

Questa mattina il sindaco ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei balneatori: espressa forte preoccupazione per le ripercussioni sulle attività turistiche ed economiche del territorio.

Prosegue l’emergenza lungo la costa di Fossacesia , colpita anche nella giornata di ieri da ulteriori mareggiate che hanno aggravato la situazione già compromessa dei giorni scorsi. L’azione del mare continua a mettere sotto pressione il litorale, con effetti evidenti sull’arenile e sulle strutture a servizio delle attività balneari. Questa mattina il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei balneatori. Erano presenti: per la Fiba-Confesercenti Giuseppe Susi, per la Sib-Confcommercio Riccardo Padovano e Alfredo Di Rito.

Nel corso dell’incontro è stata espressa forte preoccupazione per il ripetersi degli eventi e per le ripercussioni sulle attività turistiche ed economiche del territorio. Le organizzazioni di categoria hanno condiviso e sostenuto con determinazione la richiesta di ulteriori finanziamenti per interventi strutturali di difesa della costa, ritenuti non più rinviabili, ribadendo pieno sostegno all’azione dell’Amministrazione comunale. È stato sottolineato come la tutela dei circa cinque chilometri di spiaggia di Fossacesia rappresenti una priorità strategica per l’intera economia locale, messa a rischio dall’erosione e dalla crescente frequenza delle mareggiate.

Domani il sindaco sarà a Pescara per incontrare l’Assessore regionale alla Difesa del Suolo e ai Lavori Pubblici, Umberto D’Annuntiis, al quale rappresenterà in modo dettagliato la situazione dell’intero tratto costiero comunale, evidenziando le criticità emerse a seguito delle ultime mareggiate e la necessità di un piano organico di interventi.

«Continueremo a far sentire con forza la voce della nostra città – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio–. Confidiamo nella sensibilità dell’assessore D’Annuntiis e della Regione affinché si possa aprire un confronto concreto sulle richieste del Comune di Fossacesia. La difesa dei nostri cinque chilometri di spiaggia non riguarda solo il presente, ma il futuro economico, ambientale e turistico del territorio. Servono risposte chiare, risorse adeguate e tempi certi per ulteriori interventi strutturali efficaci e duraturi».