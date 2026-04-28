Focus su fentanyl e sostanze emergenti

Incontro del Rotary Club Lanciano sulle nuove droghe

Un importante momento di informazione e sensibilizzazione dedicato a un tema di crescente attualità e preoccupazione: la diffusione delle nuove droghe, con particolare attenzione al fentanyl e ai suoi derivati.E' questo il senso dell'incontro pubblico promosso dal Rotary Club Lanciano, in programma giovedì 30 aprile alle ore 18.00 presso il Cinema Teatro Mazzini di Lanciano dal titolo "Le nuove droghe: piccole dosi e grandi pericoli".

L’iniziativa nasce dalla volontà del Presidente Rocky Mariano di offrire alla cittadinanza un’occasione concreta per approfondire una problematica complessa che, anche in Italia, sta emergendo con crescente evidenza, soprattutto tra le nuove generazioni. L’obiettivo è promuovere una corretta informazione e rafforzare la prevenzione attraverso un approccio serio, multidisciplinare e basato su evidenze scientifiche.

Protagonista dell’incontro sarà la Prof.ssa Maria Rita D’Orsogna, docente presso la California State University di Los Angeles, studiosa di rilievo internazionale e di origini abruzzesi, che presenterà uno studio sul fenomeno del fentanyl destinato a essere divulgato nei prossimi mesi anche in importanti contesti accademici internazionali.

Nel corso dell’evento verranno affrontati i rischi legati a sostanze estremamente potenti come fentanyl, carfentanil, tranq e xylazina, evidenziando come quantità minime possano comportare conseguenze gravissime per la salute.

L’incontro è patrocinato dal Comune di Lanciano e si rivolge all’intera cittadinanza, con particolare attenzione a famiglie, giovani, educatori e operatori del settore.