Fissati a Lanciano i funerali di Diomede Barchiesi: giovedì 20 agosto l'ultimo saluto

Le esequie si terranno alle ore 16:00 nella Cattedrale della Madonna del Ponte. L'esame autoptico chiarirà la dinamica dell'aggressione.

Eseguito l'esame autoptico sulla salma di Diomede Barchiesi, sono stati fissati per giovedì 20 agosto, alle ore 16:00, nella Cattedrale della Madonna del Ponte a Lanciano i funerali del 50enne rimasto vittima della drammatica aggressione sul lungomare di Fossacesia.

Con il completamento dell'accertamento medico-legale affidato al dottor Cristian D'Ovidio presso l'ospedale di Pescara, la salma viene restituita ai familiari per consentire alla comunità di stringersi al loro dolore nell'ultimo saluto.

L'esame peritale sarà decisivo per sciogliere il nodo cruciale dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore di Lanciano, Elena Belvederesi: chiarire se il decesso sia stato provocato dall'impatto diretto del violento pugno alla mandibola oppure dai gravi traumi riportati nella successiva caduta a terra sull'asfalto. Alle operazioni peritali hanno preso parte anche i consulenti nominati dalle parti, il dottor Riccardo Di Tanna per la famiglia Barchiesi e la dottoressa Paola Vellante per la difesa. Per l'indagato, un 18enne di Fossacesia, il quadro penale si è ufficialmente aggravato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Il giovane sarà inoltre sottoposto a una visita medico-legale volta a rilevarne la struttura fisica, parametro necessario a stimare l'intensità del colpo sferrato.

I fatti risalgono alla notte tra l'8 e il 9 agosto. Barchiesi, che dormiva in camper con la moglie, era intervenuto nel piazzale pubblico per proteggere i figli di 15 e 16 anni, rimasti coinvolti in una lite tra coetanei. Una volta raggiunto il gruppo, l'uomo era stato raggiunto al volto da un pugno sferrato da uno dei ragazzi, crollando al suolo esanime. Ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione, il quadro clinico è precipitato con la dichiarazione di morte cerebrale.

Mentre prosegue il lavoro d'indagine dei carabinieri per ricostruire ogni secondo dell'aggressione, la vicenda lascia in eredità anche una testimonianza di immensa generosità. La moglie e i figli del 50enne hanno autorizzato il prelievo degli organi: cuore, fegato e reni sono stati destinati agli ospedali di Bergamo, Pisa e L'Aquila, mentre la donazione delle cornee, curata dall'équipe di Oculistica di Pescara diretta dal dottor Michele Marullo, regalerà una nuova speranza di vita a chi era nel buio. Un atto di civiltà che si affianca alla ferma richiesta dei familiari, assistiti dall'avvocato Maria Chiara De Fidelibus: fare piena luce sulla dinamica dei fatti per ottenere giustizia.

M.L.