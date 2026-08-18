Marted 18 Agosto 2026

Cronaca

Fissati a Lanciano i funerali di Diomede Barchiesi: giovedì 20 agosto l'ultimo saluto

18/08/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Fissati a Lanciano i funerali di Diomede Barchiesi: giovedì 20 agosto l'ultimo saluto

Le esequie si terranno alle ore 16:00 nella Cattedrale della Madonna del Ponte. L'esame autoptico chiarirà la dinamica dell'aggressione.

Eseguito l'esame autoptico sulla salma di Diomede Barchiesi, sono stati fissati per giovedì 20 agosto, alle ore 16:00, nella Cattedrale della Madonna del Ponte a Lanciano i funerali del 50enne rimasto vittima della drammatica aggressione sul lungomare di Fossacesia.

Con il completamento dell'accertamento medico-legale affidato al dottor Cristian D'Ovidio presso l'ospedale di Pescara, la salma viene restituita ai familiari per consentire alla comunità di stringersi al loro dolore nell'ultimo saluto.

L'esame peritale sarà decisivo per sciogliere il nodo cruciale dell'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore di Lanciano, Elena Belvederesi: chiarire se il decesso sia stato provocato dall'impatto diretto del violento pugno alla mandibola oppure dai gravi traumi riportati nella successiva caduta a terra sull'asfalto. Alle operazioni peritali hanno preso parte anche i consulenti nominati dalle parti, il dottor Riccardo Di Tanna per la famiglia Barchiesi e la dottoressa Paola Vellante per la difesa. Per l'indagato, un 18enne di Fossacesia, il quadro penale si è ufficialmente aggravato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Il giovane sarà inoltre sottoposto a una visita medico-legale volta a rilevarne la struttura fisica, parametro necessario a stimare l'intensità del colpo sferrato.

I fatti risalgono alla notte tra l'8 e il 9 agosto. Barchiesi, che dormiva in camper con la moglie, era intervenuto nel piazzale pubblico per proteggere i figli di 15 e 16 anni, rimasti coinvolti in una lite tra coetanei. Una volta raggiunto il gruppo, l'uomo era stato raggiunto al volto da un pugno sferrato da uno dei ragazzi, crollando al suolo esanime. Ricoverato in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione, il quadro clinico è precipitato con la dichiarazione di morte cerebrale.

Mentre prosegue il lavoro d'indagine dei carabinieri per ricostruire ogni secondo dell'aggressione, la vicenda lascia in eredità anche una testimonianza di immensa generosità. La moglie e i figli del 50enne hanno autorizzato il prelievo degli organi: cuore, fegato e reni sono stati destinati agli ospedali di Bergamo, Pisa e L'Aquila, mentre la donazione delle cornee, curata dall'équipe di Oculistica di Pescara diretta dal dottor Michele Marullo, regalerà una nuova speranza di vita a chi era nel buio. Un atto di civiltà che si affianca alla ferma richiesta dei familiari, assistiti dall'avvocato Maria Chiara De Fidelibus: fare piena luce sulla dinamica dei fatti per ottenere giustizia.

M.L. 

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Lanciano

Potrebbero interessarti

Morte di Diomede Barchiesi, domani l'autopsia a Pescara: al 18enne contestato l'omicidio preterintenzionale

l conferimento dell'incarico al medico legale Cristian D'Ovidio. Il 50enne di Lanciano era entrato in coma dopo un pugno al volto per difendere il figlio a Fossacesia.

Incendio sul Monte Morrone, vertice al COC di Popoli Terme: in arrivo tre Canadair e il Genio Militare

Il presidente Marsilio fa il punto sui roghi tra Roccacasale, Corfinio e Popoli: "Origine quasi certamente dolosa. Serve un'azione decisa a terra con fasce tagliafuoco e burocrazia zero".

Incendio nella notte al Castello Aragonese di Ortona: nessun danno, fiamme domate dopo lo spettacolo pirotecnico

L'intervento tempestivo di Vigili del Fuoco e Protezione Civile evita il peggio nel sito e nella zona del Peticcio. Il sindaco Di Nardo: "Necessaria una riflessione per il futuro"

Ferragosto di controlli serrati da parte dei Carabinieri nell’Aquilano: 1.164 persone controllate e 814 veicoli verificati

Carabinieri in campo per tutto il lungo weekend: controlli su strade, locali, parchi e aree montane. Oltre 13.500 euro di sanzioni in un esercizio pubblico, 22 violazioni al Codice della Strada e 49 multe per illeciti ambientali

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb