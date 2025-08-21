Giovedì 21 Agosto 2025

Cronaca

Fiom: “Un’altra lavoratrice precaria vittima di infortunio sul lavoro in Abruzzo”

21/08/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
L’incidente in un’azienda metalmeccanica della provincia di Teramo. Il sindacato denuncia: “Formazione assente, sicurezza sacrificata alla produzione”

L’ennesimo infortunio sul lavoro colpisce una giovane lavoratrice precaria. A denunciarlo è la Fiom Cgil Abruzzo e Molise, che in una nota parla di un episodio avvenuto nella notte del 20 agosto in una azienda metalmeccanica del settore automotive della provincia di Teramo.

La ragazza, assunta tramite un’agenzia interinale e in forza da pochi mesi con un contratto a termine, era impegnata su una macchina spazzolatrice quando ha riportato una seria lesione a un dito della mano. Le dinamiche esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma per il sindacato il contesto è chiaro: “Non aveva ricevuto alcuna formazione strutturata, se non quella ‘sul campo’, direttamente davanti alla macchina”.

“È bene ribadirlo – sottolinea la segretaria regionale Natascia Innamorati – il datore di lavoro formale è l’agenzia interinale, ma la responsabilità della formazione sulla salute e sicurezza spetta all’azienda utilizzatrice, cioè all’impresa presso la quale la persona presta effettivamente la propria attività. Eppure, troppo spesso, le aziende continuano a considerare la formazione un costo inutile o una perdita di tempo che rallenta la produzione, invece che un diritto fondamentale e, in molti casi, un vero salvavita”. Un’accusa che si estende anche alle agenzie per il lavoro: “Sono pagate dalle aziende utilizzatrici e, salvo rare eccezioni, difficilmente esercitano controlli seri. Se si mostrano troppo rigorose rischiano di perdere il cliente, cioè l’impresa. Così a rimetterci, ancora una volta, è sempre il lavoratore o la lavoratrice”. ( fonte Ansa)

