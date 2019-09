Feste di Settembre 2019 Lanciano, notizie sulla viabilità

Il Dirigente del Servizio Mobilità e Traffico del Comune di Lanciano, ing. Andrea De Simone, ha disposto i seguenti provvedimenti in merito alle modifiche della viabilità del centro cittadino (ordinanza n.345 del 4 settembre):

divieto di transito dalle ore 18 del 13 settembre alle ore 06 del 14 settembre; dalle ore 18 del 14 settembre alle ore 1 del 15 settembre; dalle ore 11 del 15 settembre alle ore 02 del 17 settembre in piazza Plebiscito, via dei Frentani nel tratto compreso tra largo Tappia e piazza Plebiscito e in corso Roma nel tratto compreso tra via dei Tribunali e piazza Plebiscito;

divieto di transito: dalle ore 19 del 13 settembre alle ore 06 del 14 settembre 2019; dalle ore 19 del 14 settembre alle ore 1 del 15 settembre; dalle ore 19 del 15 settembre alle ore 1 del 16 settembre; dalle ore 18 del 16 settembre alle ore 2 del 17 settembre nel tratto carrabile di corso Trento e Trieste, via Duca degli Abruzzi, via Salita della Posta, larghetto del Mastrogiurato, via Gorizia, via Cesare Battisti nel tratto compreso tra via de Crecchio e piazza Dellarciprete, via Dalmazia nel tratto compreso tra via Filzi e viale delle Rimembranze, piazza Dellarciprete, viale delle Rose, via Caduti di Nassirya, viale delle Rimembranze nel tratto compreso tra via Caduti di Nassirya e via Dalmazia, viale Sant’Antonio nel tratto compreso tra via per Fossacesia (rotonda) e via Caduti di Nassirya, via Renzetti nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze e via Bocache, via Bocache; corso Bandiera, vico I° Bandiera, vico V° Bandiera, via Veneto, via Piave nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze e via Salita della Posta, via Isonzo nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze e via Veneto, via Montegrappa nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e via Veneto, via Zara nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e via Veneto, via de Crecchio nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze e via Cesare Battisti, via Filzi nel tratto compreso tra piazza D’Amico e via Romagnoli, via del Torrione e piazza Errico D’Amico;

divieto di transito dalle ore 14 del 13 settembre alle ore 6 del 14 settembre; dalle ore 14 del 14 settembre alle ore 1 del 15 settembre; dalle ore 14 del 15 settembre alle ore 1 del 16 settembre; dalle ore 14 del 16 settembre alle ore 1 del 17 settembre in piazza Garibaldi e via Valera;

divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata dalle ore 18 del 13 settembre alle ore 6 del 14 settembre; dalle ore 18 del 14 settembre alle ore 1 del 15 settembre; dalle ore 11 del 15 settembre alle ore 2 del 17 settembre in piazza Plebiscito;

divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata dalle ore 19 del 13 settembre alle ore 6 del 14 settembre; dalle ore 19 del 14 settembre alle ore 1 del 15 settembre; dalle ore 19 del 15 settembre alle ore 1 del 16 settembre; dalle ore 17 del 16 settembre alle ore 2 del 17 settembre nel tratto carrabile di corso Trento e Trieste, via Duca degli Abruzzi, larghetto del Mastrogiurato, via Gorizia, via Cesare Battisti nel tratto compreso tra via de Crecchio e piazza Dellarciprete, via Dalmazia nel tratto compreso tra via Filzi e viale delle Rimembranze, piazza Dellarciprete, viale delle Rose, via Caduti di Nassirya, viale delle Rimembranze nel tratto compreso tra via Caduti di Nassirya e via Dalmazia, viale Sant’Antonio nel tratto compreso tra via per Fossacesia (rotonda) e via Caduti di Nassirya, via Renzetti nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze e via Bocache, via Bocache; corso Bandiera, vico I° Bandiera, vico V° Bandiera, via Veneto, via Piave nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze e via Salita della Posta, via Isonzo nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze e via Veneto, via Montegrappa nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e via Veneto, via Zara nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e via Veneto, via de Crecchio nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze e via Cesare Battisti, via Filzi nel tratto compreso tra piazza D’Amico e via Romagnoli, via del Torrione;

divieto di sosta, per consentire l’esposizione degli ambulanti, con sanzione accessoria della rimozione forzata dalle ore 14 del 13 settembre alle ore 6 del 14 settembre; dalle ore 14 del 14 settembre alle ore 1 del 15 settembre; dalle ore 14 del 15 settembre alle ore 1 del 16 settembre; dalle ore 14 del 16 settembre alle ore 2 del 17 settembre in piazza Garibaldi, piazza D’Amico e via Mons. Tesauri;

divieto di sosta, ad eccezione dei veicoli al servizio di persone invalide , con sanzione accessoria della rimozione forzata dalle ore 19 del 13 settembre alle ore 6 del 14 settembre; dalle ore 19 del 14 settembre alle ore 1 del 15 settembre; dalle ore 19 del 15 settembre alle ore 1 del 16 settembre; dalle ore 18 del 16 settembre alle ore 2 del 17 settembre in largo Tappia compreso lo spazio antistante l’ingresso degli Uffici Comunali dell’Urbanistica e Lavori Pubblici, in via dei Frentani nel tratto di strada compreso tra largo Tappia ed il numero civico n. 27 di via dei Frentani;

sospensione dell’Ordinanza n. 31 del 12 febbraio 2019, dalle ore 14 del 13 settembre alle ore 9 del 17 settembre 2019, ripristinando il senso unico di marcia su via Umberto I°, nel tratto compreso tra via Valera e piazza del Malvò (con direzione di marcia via del Malvò), per consentire a chi transita su via Valera di poter uscire regolarmente dal centro urbano.

I presidi rigidi a tutela della pubblica sicurezza, come stabilito nel corso del tavolo tecnico che si è tenuto il 25 luglio nel Commissariato di Polizia di Lanciano, verranno posizionati in modo sfalsato nei punti delle strade di accesso alle zone interessate per poi essere rimossi immediatamente al termine della manifestazione.

Si ricorda inoltre che in occasione delle serate di domenica 15 e lunedì 16 settembre, saranno attivate due linee di bus navetta che collegheranno il centro città e i parcheggi di scambio individuati nel quartiere Santa Rita (parcheggio Cinema Maestoso, via Masciangelo) e nella zona industriale di Marcianese. Il servizio di parcheggio e bus navetta conta su due linee che saranno attive dalle 19 alle 2 da e per il centro città. Il parcheggio dell'auto e il trasporto in bus navetta sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. Il servizio, a cura dell'Assessorato alla Cultura, Turismo e Grandi Eventi e dell'Assessorato alla Mobilità, è realizzato in collaborazione con la società di trasporti Donato Di Fonzo e f.lli spa.

Le fermate della “Navetta 1 Quartiere Santa Rita”: Parcheggio Cinema Maestoso, via Masciangelo altezza scuola D'Annunzio, via Masciangelo altezza Bper, via Villa Martelli pizzeria Il Triangolo e capolinea in viale delle Rimembranze davanti Hotel Elxcesior. Le fermate della “Navetta 2 Zona Industriale Marcianese”: Parcheggio zona Industriale Marcianese (Sasi), zona industriale davanti Eurocolor, zona industriale davanti Ristorante Casa Mia, zona industriale ex San Marco e capolinea in via de Crecchio davanti la filiale della BCC Sangro Teatina.