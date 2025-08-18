Lunedì 18 Agosto 2025

Cronaca

Ferragosto sicuro: controlli straordinari in tutta la provincia di Chieti, 16 denunce e due espulsioni

18/08/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Incisivo il dispositivo interforze, che ha visto impegnati sul vasto territorio del chietino Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza,

CHIETI – Servizi straordinari di prevenzione e controllo sono stati messi in campo dalla Questura di Chieti, su disposizione del Questore Leonida Marseglia e in linea con le indicazioni del Prefetto Gaetano Cupello, per garantire un Ferragosto sicuro. Il dispositivo interforze, che ha visto impegnati Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, ha portato all’identificazione di 1.494 persone e al controllo di 637 veicoli, con 56 sanzioni al Codice della Strada. Sedici persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi; un’altra è stata segnalata ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 309/90.

L’Ufficio Immigrazione ha emesso due provvedimenti di espulsione: uno nei confronti di un cittadino nigeriano con precedenti per sfruttamento della prostituzione e droga, e uno per un ghanese destinatario di rimpatrio volontario assistito. A Vasto, durante l’Indie Love Festival, sono state accertate irregolarità in stabilimenti e locali: buttafuori non autorizzati, alcol somministrato a minorenni e oltre l’orario consentito. Un minore è stato denunciato per spaccio di marijuana. Nei controlli stradali, la Polizia Stradale ha fermato 14 persone e 10 veicoli: due conducenti sono risultati positivi all’alcoltest, con ritiro di due patenti e due carte di circolazione.

