Ferragosto all'insegna dei controlli della Polizia Stradale nell'Alto Sangro

Iniziati alle prime luci dell'alba i controlli fatti su 51 automobilisti hanno portato alla scoperta di 21 infrazioni al codice della strada.

Controlli disposti dal Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise sono stati effettuati per tutta la notte di ieri a Castel di Sangro e Roccaraso, località turistiche prese particolarmente di mira dai turisti. Pattuglie del Distaccamento di Castel di Sangro ed Avezzano supportate da altre unità della Sezione Polizia Stradale di Isernia hanno controllato 51 conducenti ed elevato 21 infrazioni al codice della strada. Uno studente ventunenne è stato sorpreso a guidare sotto influenza alcolica con tasso superiore a 1,50 grammi litro. Per lui ritiro patente e venti punti decurtati oltre ad una denuncia all’A.G.. Ma i controlli sulle condizioni di guida non conoscono soste anche in ambito autostradale. Nella serata di venerdì 14 u.s., un automobilista segnalava al COA che un furgone procedeva pericolosamente, con andatura non rettilinea, sulla A24 all’altezza di Torre dei Passeri. Pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Pratola Peligna individuavano il mezzo immediatamente dopo che lo stesso era uscito al casello di Celano. Il conducente, un operaio che trasportava attrezzi da giardinaggio, è risultato positivo al controllo alcolemico: anche per lui denuncia, ritiro patente e punti decurtati.