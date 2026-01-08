Giovedì 08 Gennaio 2026

Cronaca

Fermato nella notte con utensili di provenienza sospetta: denunciato un uomo a Pescara

08/01/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Controllo dei Carabinieri in via Tavo: scatta il sequestro, in corso le verifiche per risalire ai proprietari

Controllo notturno dei Carabinieri a Pescara. Nella notte dell’8 gennaio 2026, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno fermato e controllato un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, in via Tavo. Durante le verifiche, l’uomo è stato trovato in possesso di vari utensili di cui non ha saputo giustificare la provenienza, circostanza che ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti di rito.

Alla luce degli elementi emersi, i Carabinieri hanno sequestrato il materiale e segnalato l’uomo alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Sono ora in corso le indagini per rintracciare il legittimo proprietario degli utensili, presumibilmente provento di furto. Gli oggetti sequestrati sono attualmente custoditi presso gli uffici del N.O.R. della Compagnia dei Carabinieri di Pescara, in via Lago di Borgiano, dove potranno essere visionati da eventuali aventi diritto tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 13.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in campo dall’Arma dei Carabinieri per contrastare i reati predatori e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza.

TAG TEMATICI

Pescara Carabinieri

