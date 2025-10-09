Giovedì 09 Ottobre 2025

Cronaca

Femminicidio a Lettomanoppello, il sindaco “Una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità”

09/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Femminicidio a Lettomanoppello, il sindaco “Una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità”

Saranno sicuramente le indagini dell’Autorità inquirente a fare piena luce su un dramma che ha sconvolto un territorio che oggi si stringe al dolore di tutti i familiari”

"L’omicidio di una donna che si è verificato nella giornata odierna a Lettomanoppello, è una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità, un episodio che prima di essere archiviato con etichette preconfezionate va indagato e approfondito." Sono le parole su Fb del sindaco di Lettomanoppello, Simone Romano D'Alfonso in seguito al dramma avvenuto oggi nel Paese del pescarese dove un uomo ha ucciso l'ex moglie. 

"Oggi nel nostro territorio è morta una donna.
A sparare è stato un uomo dal quale si era separata da tempo, un uomo che non si è limitato a sparare contro la sua ex donna, ma che ha in realtà esploso proiettili all’impazzata, a raffica, rischiando anche di colpire il nipotino di appena 12 anni. 
Un uomo che raggiunto un bar a Turrivalignani ha continuato a esplodere colpi contro la piazza, all’esterno." Dice il sindaco.

Saranno sicuramente le indagini dell’Autorità inquirente a fare piena luce su un dramma che ha sconvolto un territorio che oggi si stringe al dolore di tutti i familiari, travolti da un fatto più grande di tutti noi. Ma la prima sensazione che traspare a una lettura esterna della vicenda è che quanto accaduto affondi le radici in un disagio diverso dal semplice presunto violento contrasto tra ex coniugi, ma piuttosto in una difficoltà personale che oggi per puro caso ha individuato il proprio capro espiatorio su una donna che aveva condiviso parte della propria esistenza con quello che oggi si è trasformato nel suo omicida."

Ed è su quel disagio che la nostra comunità e tutte le Istituzioni devono ulteriormente rafforzare la propria presenza e azione, per supportare le famiglie che si trovano ad affrontare ostacoli sanitari che possono deteriorare sino a scompensi drammatici. Lettomanoppello saprà esprimere la propria reattività di fronte a un caso di cronaca fortunatamente isolato e al quale sapremo dare la giusta interpretazione!"

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Il Comune di Pescara premia i Carabinieri protagonisti delle operazioni “Tre Piazze” e “Saline”

I militari dell’Arma che si sono distinti nelle operazioni di polizia giudiziaria denominate “Tre Piazze” e “Saline”, due importanti interventi che hanno contribuito in modo decisivo alla tutela della legalità e della sicurezza in città e nell’area metropolitana.

Martinsicuro, Emidio Croci ucciso dallo schianto: “Trauma toracico e shock emorragico”

L’autopsia conferma la violenza dell’impatto. Indagato per omicidio stradale l’operaio ubriaco al volante. Il passeggero è ancora in fuga

Lanciano, l’Ambito Distrettuale Sociale n.11 entra nel progetto nazionale per i “care leavers”

Un percorso di autonomia e speranza per i giovani che escono dal sistema di tutela: sostegno economico, psicologico e formativo grazie a un finanziamento da oltre 110 mila euro. Amoroso: «Non siete soli, ci saremo anche dopo». Paolini: «Un atto di civiltà e responsabilità collettiva»

Morto Alesse, ex rettore dell'Università dell'Aquila

𝐈 𝐟𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐬𝐢 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐠𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨, 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟗 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞, 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟓:𝟑𝟎, 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐚𝐥𝐥'𝐀𝐪𝐮𝐢𝐥𝐚.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb