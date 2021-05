Federmep, "assurdo consentire feste per scudetto ma non matrimoni"

03/05/2021 - Redazione AbruzzoinVideo

"Ieri a Milano si è celebrata la resa dello Stato. La festa per lo scudetto dell’Inter a cui hanno partecipato 30mila persone è stata di fatto consentita mentre non si autorizzano eventi privati - matrimoni e non solo - ben più piccoli, organizzati in ogni dettaglio e supervisionati da professionisti nel rispetto delle linee guida. Evidentemente il calcio ha una legislazione tutta sua. Dobbiamo forse suggerire agli sposi e agli invitati di indossare una maglietta della squadra del cuore?".

Questa la provocazione di Serena Ranieri, presidente di Federmep, associazione che rappresenta imprese e professionisti del settore matrimoni ed eventi privati.



"È l’ennesima discriminazione ai danni del mezzo milione di persone che operano nel nostro settore, ferme da 14 mesi e senza certezze per il futuro. L'indefinitezza della legge, inoltre, sta creando anche interpretazioni contrastanti dei divieti, con la conseguenza che feste si sono tenute e si terranno. Eventi spesso privi di organizzazione e quindi con minor garanzia di rispetto delle norme. Il governo comprenda che far ripartire le cerimonie e le feste non solo ridarebbe fiato a imprenditori allo stremo delle forze ma darebbe anche maggiori garanzie sul rispetto delle norme a tutela della salute", conclude Ranieri annunciando che nella giornata odierna i ministeri dello Sviluppo economico, della Salute e degli Affari regionali e i presidenti delle Regioni hanno ricevuto un appello motivato per la ripartenza in sicurezza. "Anche all'attenzione del presidente Marsilio e del Consiglio regionale Abruzzo, abbiamo provveduto ad inviare tale comunicazione fiduciose di una loro puntuale condivisione" - dice Annalisa Di Federico Capo Delegazione Federmep Abruzzo. "Speriamo che questa volta ci diano ascolto e soprattutto consentano di fare chiarezza su un DPCM che sta mettendo in contrasto gli stessi operatori del settore ristorazione" conclude Anita De Sipio, Responsabile Relazioni Istituzionali Federmep.