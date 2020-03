Federconsumatori chiede sospensione distacchi utenze per morosità

Una lettera inviata ai Ministri Patuanelli e Morani ed ai Presidenti di ARERA e AGICOM per richiedere atti efficaci per sospensione dei distacchi per morosità pregresse delle utenze energia, idrico e telefonia in questo periodo di emergenza determinata dalla diffusione del virus covid-19.

Oggetto: Richiesta sospensione distacchi utenze domestiche per morosità.

Ill.mi Ministro e Presidenti,

con la presente vorrei portare alla vostra attenzione una questione estremamente grave che sta affliggendo

i cittadini un questo momento già estremamente drammatico alla luce dell’emergenza Covid-19.

Le drastiche misure adottate dal Governo con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 hanno giustamente invitato tutti i

cittadini a rimanere, salvo situazioni eccezionali e motivate, presso le proprie abitazioni, per limitare la

massimo la diffusione ed il contagio del virus.

In questo frangente, però, i cittadini non possono e non devono subire disagi quali il distacco del sevizio

elettrico, del gas, idrico o della rete telefonica a causa di morosità pregresse.

È a nostro avviso indispensabile e prioritario, in questa delicata fase, sospendere urgentemente tali distacchi

delle utenze. I cittadini che devono rimanere a casa non possono essere privati di servizi essenziali quali

l’elettricità o il telefono necessario per chiedere aiuto in caso di bisogno.

Una fase straordinaria richiede misure straordinarie, che mi auguro, certo della vostra sensibilità, saranno

prese al più presto.

In attesa di un gentile riscontro porgo distinti saluti.

Emilio Viafora

Presidente Federconsumatori