Famiglia nel bosco, il comunicato di Nathan e Catherine dopo il silenzio stampa

"Abbiamo bisogno di verità, chiarezza e dialogo con le istituzioni"

Con un comunicato rivolto "a tutti gli organi di stampa", e inviatoci dal legale della coppia l'avvocato Marco Femminella, Nathan e Catherine intervengono per chiarire la loro posizione nella vicenda che ha «stravolto» la loro famiglia e che negli ultimi giorni ha acceso l’attenzione dell’opinione pubblica.

"Nel rispetto del diritto all’informazione e atteso il silenzio stampa che si è reso necessario per ristabilire equilibrio e serenità, spiega nella nota il legale, in allegato il comunicato che i genitori intendono divulgare per chiarire il loro pensiero.

"Ci accingiamo a scrivere questo breve comunicato stampa perché sentiamo, oggi più che mai, il bisogno di ristabilire verità e chiarezza in una vicenda drammatica che ha coinvolto, ed anzi stravolto, la nostra famiglia», spiegano in apertura.

I due genitori chiariscono le ragioni che li hanno portati a revocare il mandato al precedente legale: "La scelta che ci ha indotti a revocare il mandato all’avvocato Angelucci passa attraverso il bisogno di una comprensione e di un confronto dialettico nonché prettamente giuridico con le Istituzioni con cui abbiamo la necessità imprescindibile di interloquire".

Ribadiscono poi che ogni passo compiuto è stato guidato dalla tutela dei loro figli: "Ogni nostra scelta, ogni nostro passo, compreso il trasferimento in questa straordinaria Terra che ci ha accolti, è stato orientato al benessere psicofisico dei nostri splendidi bambini, che sono stati, sono e saranno il baricentro unico e indiscusso del nostro cammino".

Nel comunicato poi sottolineano la difficoltà vissuta nel comprendere gli atti processuali: "La difficoltà nel parlare e comprendere la lingua italiana, in particolare i tecnicismi legati agli aspetti giuridici, ha certamente costituito un problema enorme nella possibilità di interloquire correttamente e di cogliere le dinamiche processuali e ciò che stava succedendo". "Solo due giorni fa, e per la prima volta, siamo stati posti nella condizione di leggere in lingua inglese l’ordinanza che è stata emessa e quindi di comprenderla nella sua interezza", aggiungono.

"Falso che siamo arroccati su posizioni rigide. Non abbiamo mai rifiutato aiuti"

Nathan e Catherine smentiscono alcune ricostruzioni apparse sulla stampa: "Ancora questa mattina continuiamo a leggere su alcune testate giornalistiche che saremmo testardamente arroccati su posizioni intransigenti e rigide e che staremmo rifiutando il supporto di istituzioni e privati che mettono a nostra disposizione abitazioni alternative. Non è assolutamente vero". E puntualizzano: «Non sappiamo da chi queste notizie siano state veicolate ma è certo che chi lo ha fatto ha posto in essere una condotta scellerata e falsa".

«Pronti a collaborare: abbiamo compreso che non abbiamo un antagonista" La coppia ribadisce di non essere contro le istituzioni: "Siamo, oggi, nella piena coscienza di non avere di fronte un antagonista ma una Istituzione che come noi, siamo certi, ha a cuore la salvaguardia e la tutela dei nostri bambini. Quindi abbiamo un fine comune". Con i nuovi difensori, spiegano di essere ora finalmente messi nelle condizioni di comprendere il percorso: "Unitamente ai nostri nuovi difensori, una volta compreso il senso pieno di questo percorso, anche e soprattutto attraverso la traduzione degli atti del fascicolo del Tribunale, siamo pronti a condividerne il fine".

"L’educazione parentale è reale e documentata» Nel comunicato esprimono rammarico per non aver potuto dimostrare pienamente la genuinità dell’educazione impartita ai figli: "Ci dispiace profondamente che non si sia avuto modo di dimostrare, anche in ragione della tardività della produzione di alcuni documenti che avevamo consegnato, come l’educazione parentale sia da noi strettamente osservata, curata e gestita nel pieno convincimento della importanza dell’istruzione e della apertura mentale che deve essere data ai nostri figli".

"Falso che abbiamo rifiutato un’abitazione alternativa" I genitori respingono ancora una volta qualsiasi insinuazione di chiusura: "Ribadiamo con assoluta fermezza che è falso quanto si dice in ordine ad un nostro rifiuto sull’aiuto offerto dal sindaco e da privati per una abitazione alternativa in attesa della ristrutturazione della nostra casa".

Il comunicato si chiude con un ringraziamento: "Vogliamo concludere ringraziando tutte le persone e tutti i soggetti istituzionali che ci sono stati vicini e che ci auguriamo resteranno vicino a noi con la lealtà e la serenità che sono imprescindibili laddove sono posti in gioco valori primari della vita delle persone". Firmato: Nathan e Catherine