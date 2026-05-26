Estate sulle strade di montagna, scattano i controlli interforze in Abruzzo

Vertice in Prefettura all’Aquila: pattugliamenti congiunti sulle principali arterie verso le località turistiche per contrastare velocità e guida pericolosa

Controlli rafforzati lungo le strade che conducono alle principali località montane abruzzesi in vista della stagione estiva. È quanto deciso questa mattina nel corso della riunione interprovinciale di coordinamento delle Forze di Polizia convocata dal prefetto dell’Aquila, Vito Cusumano, presso la Prefettura del capoluogo regionale.

Al tavolo hanno partecipato anche i prefetti delle province di Chieti, Pescara e Teramo, i vertici territoriali delle Forze di Polizia, delle Polizie Stradali competenti e l’assessore regionale alla mobilità, con l’obiettivo di definire un calendario condiviso di controlli congiunti sulle arterie maggiormente interessate dal traffico turistico e motociclistico. L’intensificazione dei servizi riguarderà soprattutto i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e punta a garantire maggiore sicurezza stradale nelle aree montane della regione, particolarmente frequentate durante il periodo estivo. L’obiettivo è contrastare comportamenti pericolosi alla guida, con particolare attenzione al rispetto dei limiti di velocità, alla regolarità della circolazione e alla prevenzione degli incidenti.

Per quanto riguarda la provincia dell’Aquila, i controlli interforze interesseranno numerose direttrici strategiche, tra cui: la S.S. 5 da Raiano a Castelvecchio Subequo; la S.S. 5 quater tra Carsoli e Tagliacozzo; la S.S. 83 nell’area del Parco Nazionale d'Abruzzo, da Gioia dei Marsi a Pescasseroli e fino a Castel di Sangro; la S.P. 17 da Pescina all’innesto con la S.S. 83; la S.P. 60 verso Cocullo; la S.S. 80 nei pressi del Valico delle Capannelle; la S.S. 260 per Montereale.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa delle istituzioni di rafforzare la prevenzione sulle strade ad alta percorrenza turistica e garantire una mobilità più sicura per residenti, motociclisti e visitatori diretti nelle aree montane dell’Abruzzo.