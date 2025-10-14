Marted 14 Ottobre 2025

Cronaca

Esplosione in un appartamento ad Avezzano, evacuate 18 famiglie

14/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Esplosione in un appartamento ad Avezzano, evacuate 18 famiglie

Paura in via Ugo La Malfa, probabile fuga di gas all’origine della deflagrazione. Nessun ferito ma gravi danni allo stabile in ristrutturazione

AVEZZANO – Attimi di paura nel pomeriggio di ieri in via Ugo La Malfa, dove una forte esplosione ha scosso un edificio in ristrutturazione. A causarla, secondo una prima ipotesi, sarebbe stata una fuga di gas partita da una tubatura danneggiata durante i lavori di riqualificazione connessi al Superbonus.

La deflagrazione, avvenuta in un appartamento al quarto piano, ha distrutto una parete e gravemente danneggiato la cucina. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, che hanno disposto l’evacuazione precauzionale di 18 famiglie residenti nello stabile. Alcune hanno trascorso la notte in auto o da parenti, in attesa dei controlli di sicurezza.

Dai primi accertamenti sembra che la perdita di gas sia stata provocata da una tubatura accidentalmente forata da un operaio nei giorni scorsi. Il guasto, non immediatamente individuabile, avrebbe causato l’accumulo del gas fino all’innesco dell’esplosione. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti.

Le indagini sono ora in corso per accertare con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

L’Aquila, occupava due lavoratori stranieri in nero, denunciato titolare di un ristorante

Controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di L’Aquila: sanzioni e ammende per circa 17mila euro

Pescara, lite in Piazza della Rinascita, brandisce un taglierino: denunciato 32enne

La Polizia di Stato interviene per sedare la rissa: l’uomo dovrà rispondere di minacce aggravate e porto abusivo di ar

Teramo, reagisce al controllo di Polizia: arrestato giovane nordafricano con coltello e cacciavite

L’uomo, 21 anni, già sottoposto al divieto di dimora, ha aggredito un agente della Squadra Volante. Intensificati i controlli della Questura: 523 persone identificate e due espulsioni eseguite

Femminicidio di Lettomanoppello, domani l’interrogatorio di garanzia per Antonio Mancini

“Il colpo è partito per sbaglio”, si difende l’uomo che ha ucciso l’ex moglie Cleria. Confermata la morte per un proiettile al cuore. Contestato anche il tentato omicidio del nipote di 12 anni

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb