Esplosione in un appartamento ad Avezzano, evacuate 18 famiglie

Paura in via Ugo La Malfa, probabile fuga di gas all’origine della deflagrazione. Nessun ferito ma gravi danni allo stabile in ristrutturazione

AVEZZANO – Attimi di paura nel pomeriggio di ieri in via Ugo La Malfa, dove una forte esplosione ha scosso un edificio in ristrutturazione. A causarla, secondo una prima ipotesi, sarebbe stata una fuga di gas partita da una tubatura danneggiata durante i lavori di riqualificazione connessi al Superbonus.

La deflagrazione, avvenuta in un appartamento al quarto piano, ha distrutto una parete e gravemente danneggiato la cucina. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, che hanno disposto l’evacuazione precauzionale di 18 famiglie residenti nello stabile. Alcune hanno trascorso la notte in auto o da parenti, in attesa dei controlli di sicurezza.

Dai primi accertamenti sembra che la perdita di gas sia stata provocata da una tubatura accidentalmente forata da un operaio nei giorni scorsi. Il guasto, non immediatamente individuabile, avrebbe causato l’accumulo del gas fino all’innesco dell’esplosione. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti.

Le indagini sono ora in corso per accertare con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.