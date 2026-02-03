Marted 03 Febbraio 2026

Cronaca

Esercito in Abruzzo: un’opportunità per il tuo futuro

03/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Al via in Abruzzo l'attività promozionale con info-point nei centri commerciali del territorio per presentare ai giovani le opportunità formative e professionali offerte dall’Esercito.

Il Comando Militare Esercito “Abruzzo-Molise” sarà impegnato il 7 e l’8 febbraio in un’attività itinerante dedicata alla promozione dei concorsi per l’ingresso nell’Esercito Italiano, con particolare attenzione alla selezione per Volontari in Ferma Iniziale 2026 (VFI).

L’attività promozionale abruzzese inizierà il 7 febbraio nel Centro Commerciale “Costa Verde” di Vasto e presso il Centro Commerciale “Megalò” di Chieti, per concludersi l’8 febbraio nel Centro Commerciale “Gran Sasso” di Teramo. Visitando gli Info-point, i giovani potranno ricevere informazioni sui concorsi, sulle opportunità di carriera e sulle modalità di arruolamento; inoltre, avranno la possibilità di presentare la propria candidatura per diventare Volontario in Ferma Iniziale dell’Esercito Italiano. Possono presentare la domanda d’arruolamento i giovani di età compresa tra i 18 e 24 anni non compiuti, che dovranno avere al seguito le credenziali digitali SPID o la Carta d’Identità Elettronica.

L’Esercito si conferma una realtà vicina al territorio, fondata su valori solidi, formazione continua e innovazione tecnologica, offrendo ai giovani prospettive concrete di crescita professionale e personale.

