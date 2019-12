Uomo disperso sul Gran Sasso, senza esito la prima giornata di ricerche

01/12/2019 - Redazione AbruzzoinVideo

Prima giornata di ricerche senza esito per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, che dalla scorsa notte sono sulle tracce di M. M., 30 anni di Città Sant'Angelo che nella giornata di ieri avrebbe percorso la via del Centenario, sul Gran Sasso, e che non ha fatto rientro a casa.

Le ricerche, portate avanti ieri con un considerevole numero di tecnici non soltanto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ma anche della Guardia di Finanza, riprenderanno domani mattina all'alba. Il lungo sentiero del Centenario, già sorvolato in entrambi i versanti dai due elicotteri del 118 e dei Vigili del Fuoco, sarà nuovamente percorso nella giornata di oggi. Oggetto delle ricerche saranno anche sentieri e canali che la persona dispersa si suppone che abbia percorso per sfuggire al maltempo che nel pomeriggio di ieri si è riversato sul Gran Sasso.