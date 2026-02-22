Domenica 22 Febbraio 2026

Escursione finisce con la paura: due ragazze si perdono a Caramanico, salvate dai Vigili del Fuoco

22/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Escursione finisce con la paura: due ragazze si perdono a Caramanico, salvate dai Vigili del Fuoco

Individuate dall’elicottero Drago 155 e recuperate in sicurezza in località De Contra

Momenti di apprensione nel pomeriggio in località De Contra, nel territorio di Caramanico Terme, dove due ragazze hanno perso l’orientamento durante un’escursione.

L’allarme è scattato intorno alle 15.40 alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Pescara. Dopo il contatto telefonico, alle giovani è stato chiesto di restare ferme per facilitare i soccorsi. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Alanno ed è stato attivato l’elicottero Drago 155 del nucleo di Pescara.

Le escursioniste sono state rapidamente individuate, recuperate dall’elicottero e trasportate in una zona sicura, dove le attendevano i Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri. Nessuna conseguenza per le due ragazze, solo tanto spavento.

