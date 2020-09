Due cervi investiti, a distanza di poche ore, sulla autostrada A25

In entrambi i casi lievi danni ai mezzi rilevati da pattuglie della Sottosezione Autostradale di Pratola Peligna, per fortuna nessun ferito.

Intorno le 23 di ieri l’impatto con un’autovettura è avvenuto al km. 78 in direzione Roma e l’animale è riuscito a dileguarsi. Verso le 6,30 di oggi al km. 108 in località Celano direzione Pescara un furgone ha travolto un giovane esemplare rimasto sulla sede stradale ferito, poi rimosso dall’ASL territoriale. Negli ultimi giorni si è registrata una notevole crescita di investimenti o attraversamenti di reti viarie di cervi. L’autunno è infatti la stagione degli amori che porta i maschi a spostarsi per accoppiarsi, specie nelle ore notturne. Il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise richiama la massima attenzione nella conduzione di auto e motomezzi ed in particolare al rispetto dei limiti di velocità.