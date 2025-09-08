Dopo cinque anni il Tenente Colonnello Pietro d’Imperio lascia il Comando del Reparto Operativo del Provinciale Carabinieri di via Arniense di Chieti

Responsabile della comunicazione locale dell'Arma, anche nella provincia di Chieti l'ufficiale si è distinto per il coordinamento e la risoluzione di importanti indagini di polizia giudiziaria.

Dopo cinque anni trascorsi al Comando del Reparto Operativo di Chieti, il Tenente Colonnello Pietro d’Imperio, lascia Chieti per essere destinato al Comando Legione Carabinieri “Lombardia” dove, in data odierna, ricoprirà l’incarico di Comandante del Reparto Comando. L’Ufficiale, nato a San Severo 54 anni fa e laureato in Giurisprudenza, era giunto a Chieti nel settembre 2020 proveniente dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Forlì. “Sono stati cinque anni intensi, impreziositi da tante soddisfazioni personali e professionali. Ho continuato nel solco tracciato dai miei predecessori, lavorando in stretta sinergia con le Procure della Repubblica di Chieti, Lanciano e Vasto, nonché con la Procura Distrettuale di L’Aquila”. Responsabile della comunicazione locale dell'Arma, anche nella provincia di Chieti l'ufficiale si è distinto per il coordinamento e la risoluzione di importanti indagini di polizia giudiziaria, l’ultima in ordine temporale conclusa il 14 maggio 2025 con l’esecuzione di ordinanze cautelari nei confronti degli autori dell’assalto al portavalori della società “BATTISTOLLI”, avvenuto nei pressi della stazione di servizio “Ip” del centro commerciale “Centro d’Abruzzo” di San Giovanni Teatino il 13 dicembre 2024. Da segnalare, inoltre, l’incessante attività quale coordinatore del gruppo di lavoro interprovinciale per l’attività di prevenzione delle truffe agli anziani e a persone in minorata difesa. Il Ten. Col. Pietro d’Imperio, nel corso del lustro teatino, ha svolto importanti missioni all’estero, a Varsavia (Polonia) e a Gibuti nel Corno d’Africa, riscuotendo consensi unanimi per la sua elevata esperienza e professionalità.