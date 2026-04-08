Mercoledì 08 Aprile 2026

Cronaca

Dissesto idrogeologico Abruzzo, il presidente Marsilio incontra Musumeci

08/04/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Dissesto idrogeologico Abruzzo, il presidente Marsilio incontra Musumeci

Il Presidente della Regione: confidiamo nel sostegno del Governo

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, accompagnato dal direttore generale Vincenzo Rivera, ha incontrato questa sera a Roma, nella sede del Ministero in Largo Chigi, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, per fare il punto sulla grave emergenza idrogeologica sanche in conseguenza della recente ondata di maltempo che ha colpito il territorio abruzzese.

“Ringrazio il ministro Musumeci per la prontezza con cui sta operando a supporto delle Regioni colpite da questa emergenza”, ha dichiarato il Presidente Marsilio al termine dell’incontro. "Abbiamo affrontato i temi della ricostruzione nei Comuni di Chieti e Bucchianico, di cui sono commissario, e dello stato di emergenza che la Regione Abruzzo ha già richiesto e che è attualmente in istruttoria presso il Ministero. Confidiamo nel pieno sostegno da parte del Governo per far fronte agli oneri di queste difficili situazioni provocate dalla grave ondata di maltempo dei giorni scorsi”. 

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