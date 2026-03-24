Dissesto Chieti, la Corte dei Conti conferma la condanna di Di Primio

L’ex sindaco: “Sentenza contraddittoria, la rispetto ma valuterò l’appello”

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ha confermato la responsabilità dell’ex sindaco Umberto Di Primio nell’ambito del dissesto finanziario del Comune di Chieti, delineando un quadro in cui l’azione amministrativa, pur ampia, non è stata ritenuta sufficiente a evitare il tracollo economico dell’ente.

Nelle motivazioni, la Corte evidenzia come, “nonostante l’ampiezza e la continuità degli interventi”, siano rimaste irrisolte numerose criticità strutturali. In particolare, i giudici sottolineano che le misure adottate nel periodo di riferimento si sono rivelate “complessivamente insufficienti e spesso inefficaci” nel riportare il Comune in una condizione di equilibrio e stabilità finanziaria.

Secondo la sentenza, le condotte poste in essere dall’ex primo cittadino “non sono risultate causalmente idonee a superare le difficoltà finanziarie né a escludere l’esito del dissesto”. Un passaggio che rafforza la valutazione di responsabilità già espressa nei precedenti gradi di giudizio.

Un focus specifico riguarda anche le politiche di incremento delle entrate, in particolare sul fronte della riscossione e della gestione dei residui attivi. In questo ambito, la Corte rileva che “le condotte politiche, pur connotate da plurimi interventi e sollecitazioni, non sono risultate idonee a tradursi in risultati finanziari tangibili e duraturi”, facendo riferimento anche alle azioni intraprese attraverso Teateservizi.

Di fronte alla decisione, Di Primio non nasconde amarezza e rabbia: “Sono dispiaciuto e molto arrabbiato. Le sentenze si rispettano anche quando appaiono ingiuste”. L’ex sindaco parla di un provvedimento “gravido di contraddizioni” e annuncia la volontà di valutare un possibile ricorso: “Adesso valuterò se appellare”.