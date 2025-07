Detenuti, reinserimento e inclusione: dal Ministero 2 milioni per l’Abruzzo

Il ministro Nordio finanzia un piano per orientamento, formazione e housing sociale. Marsilio: “Un impegno concreto per una giustizia più umana”

ROMA – Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha stanziato circa 2 milioni di euro per la Regione Abruzzonell’ambito del piano nazionale “Una giustizia più inclusiva”. L’obiettivo è chiaro: favorire il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a misura penale esterna o in uscita dagli istituti penitenziari, grazie a percorsi di orientamento, formazione professionale e housing sociale.

L’iniziativa è frutto della collaborazione con il presidente della Regione Marco Marsilio e vede la guida tecnica di Gabriella De Stradis, direttrice generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia.

Le risorse serviranno da un lato per migliorare gli spazi trattamentali dedicati a inclusione e formazione, e dall’altro per attivare soluzioni abitative temporanee per coloro che, senza un alloggio, rischierebbero di non poter accedere alle misure alternative alla detenzione.

Il progetto si inserisce nel più ampio piano nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”, e punta a creare una rete di interventi integrata nei territori, capace di accompagnare chi ha avuto problemi con la giustizia verso una nuova vita sociale e lavorativa.

«Ringrazio il ministro Nordio per l’attenzione riservata all’Abruzzo e per l’impegno assunto con la nostra Regione – ha dichiarato Marsilio –. È un passo concreto e civile, che guarda al futuro di persone che vogliono ricominciare».