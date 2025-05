Dati in crescita per You Pol, l’app della Polizia di Stato: la voce anonima dei cittadini contro bullismo, droga e violenza

A trainare le segnalazioni sono Sud Italia e le problematiche legate allo spaccio. Violenza domestica ancora diffusa, soprattutto nel Centro.

È uno strumento silenzioso, ma sempre più potente. Parliamo di YouPol, l’applicazione della Polizia di Stato nata nel 2017 per combattere bullismo e spaccio, oggi evoluta anche per segnalare episodi di violenza domestica.

Disponibile per smartphone, tablet e computer, l'app garantisce anonimato e semplicità d’uso, con l’invio diretto di messaggi e immagini alle centrali operative delle Questure. E i numeri lo confermano: quasi 24mila segnalazioni in cinque mesi. Dai dati aggiornati al 13 maggio 2025, emerge un trend in costante crescita: da dicembre ad aprile, le segnalazioni sono aumentate ogni mese, toccando il picco di 6.453 nel mese di aprile, mentre nei primi 12 giorni di maggio si sono già registrate 2.742 segnalazioni, in linea con i mesi precedenti se si considera il dato parziale.

I numeri che parlano

Nel periodo dicembre 2024 - maggio 2025, le segnalazioni si sono così suddivise: Altro: 17.965 segnalazioni Droga: 9.387 Violenza domestica: 1.651 Bullismo: 1.353 A sorprendere è la categoria "Altro", che raccoglie oltre il 60% delle segnalazioni, probabilmente includendo episodi di degrado urbano, vandalismi o comportamenti sospetti non catalogabili nelle altre voci. Ma è lo spaccio di droga a costituire la seconda emergenza, con oltre 9mila segnalazioni, seguita da violenza domestica e bullismo, entrambi su livelli più contenuti, ma non per questo meno allarmanti.

Geografia del disagio

Sul piano territoriale, è il Sud Italia a far registrare il numero più alto di segnalazioni (10.743), seguito dal Nord (9.075) e dal Centro (3.989) . Un dato che riflette probabilmente differenze sociali, culturali e di densità abitativa, ma che sottolinea l’efficacia dello strumento anche nelle regioni tradizionalmente più colpite da criminalità e disagio giovanile. Per quanto riguarda la violenza domestica, è invece il Centro Italia a detenere il primato con 745 segnalazioni, pari a circa il 45% del totale nazionale. Marzo si è rivelato il mese più critico con 312 casi, mentre aprile ha mostrato un leggero calo, seguito da una ripresa a maggio, dati parziali alla mano.

Una “prossimità digitale” sempre più concreta

L’efficacia dell’app risiede non solo nella possibilità di inviare segnalazioni in forma anonima, ma anche nella sua accessibilità multilingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo), che la rende uno strumento davvero inclusivo. L’App non sostituisce i numeri di emergenza (NUE 112 e 113), ma rappresenta una via smart e discreta per denunciare situazioni spesso difficili da raccontare a voce.

La gestione dell'app è affidata al Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, che coordina le attività operative attraverso gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle 106 Questure italiane.

Prevenire è possibile

YouPol dimostra che la tecnologia può essere un alleato fondamentale per la sicurezza pubblica, soprattutto quando si tratta di intercettare il disagio giovanile e familiare. La crescita delle segnalazioni racconta una società più consapevole, pronta a rompere il silenzio, anche solo con un clic.