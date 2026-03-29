Dalla Calabria all’Abruzzo, la rete della droga passa anche da Montesilvano: 15 misure cautelari

Maxi operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla DDA di Catanzaro: traffici per oltre 10 milioni di euro e un hub dello spaccio attivo anche sul territorio abruzzese

C’è anche l’Abruzzo nell’articolata indagine della Guardia di Finanza che ha portato all’esecuzione di 15 misure cautelari su tutto il territorio nazionale. Tra gli indagati figurano anche due calabresi residenti a Montesilvano, ritenuti – secondo l’accusa – parte di una rete legata alla ’ndrangheta e operativa anche sul versante adriatico.

L’operazione, condotta dal Comando Provinciale di Catanzaro e dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO), sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, ha colpito un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti con ramificazioni in diverse regioni, tra cui proprio l’Abruzzo, dove sarebbe stato allestito un vero e proprio hub per lo stoccaggio e la distribuzione della droga. Come si legge nel comunicato della Procura, le indagini hanno “documentato l’esistenza e l’operatività di un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti in tutta Italia”, con un centro decisionale nella provincia di Vibo Valentia. Un sistema ben strutturato, in grado di gestire l’intera filiera: dall’approvvigionamento alla distribuzione.

“Il dominus del sodalizio coordinava tutte le attività, procacciando ingenti quantitativi di narcotico che venivano poi consegnati dai corrieri, principalmente in territorio laziale, piemontese e abruzzese”, si legge ancora nella nota. Secondo gli investigatori, i due indagati residenti a Montesilvano sarebbero legati alla ’ndrina Maiolo di Acquaro e inseriti nel cosiddetto “locale di Ariola”, articolazione territoriale della ’ndrangheta. Proprio in Abruzzo, secondo quanto emerso, l’organizzazione avrebbe creato una base logistica per il deposito delle sostanze stupefacenti. L’inchiesta, portata avanti dai militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, si è avvalsa anche dell’analisi di comunicazioni criptate: “una minuziosa e complessa attività tecnica che ha consentito di individuare smartphone criptati e analizzare una cospicua mole di conversazioni”.

I numeri sono imponenti: ricostruiti traffici per circa 750 chilogrammi di marijuana e 11 chilogrammi di cocaina, per un valore complessivo stimato in circa 10 milioni di euro. Le misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale di Catanzaro prevedono 12 arresti in carcere, un indagato ai domiciliari e due sottoposti all’obbligo di dimora. Durante le perquisizioni sono state impiegate anche unità cinofile antidroga e “cash dog”. L’organizzazione, attiva almeno dal 2015, avrebbe operato con continuità sul territorio nazionale, consolidando una rete capillare di distribuzione.