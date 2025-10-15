Mercoledì 15 Ottobre 2025

Cronaca

Da domani Pescara Penne, parte il primo bus elettrico TUA utilizzato su un tratto suburbano

15/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
L’azienda di trasporti regionale conferma il suo impegno verso un trasporto sempre più innovativo e green

PESCARA (15.10.2025) – Tua Spa introduce, per la prima volta in Abruzzo, un bus elettrico di 37 posti a sedere su un tratto suburbano.

Domani mattina, infatti, alle ore 6:40 partirà da Pescara la prima corsa sulla tratta che collega il capoluogo a Penne. Partenza da Penne per Pescara alle ore 8:00.

Si tratta di un traguardo significativo per la mobilità sostenibile del territorio.

Il nuovo mezzo, a zero emissioni, moderno e accessibile a persone con diverse esigenze di mobilità, contribuirà a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico lungo l’importante collegamento suburbano.

Tua Spa conferma il proprio impegno verso un trasporto pubblico sempre più innovativo e attento all’ambiente.

Anche il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, ha sottolineato gli impatti ambientali del nuovo mezzo: “E’ un altro tassello che abbiamo aggiunto al programma amministrativo volto a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre l’impatto ambientale nella nostra città e colgo l’occasione per ringraziare il presidente Tua Gabriele De Angelis De Angelis, il direttore generale Maxmilian Di Pasquale e il direttore di esercizio Raffaele Piscitelli per aver scelto la tratta vestina".

