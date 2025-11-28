Venerdì 28 Novembre 2025

Cronaca

Crolla il solaio in un’abitazione comunale a Sant’Eusanio del Sangro: ferite quattro persone

28/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Crolla il solaio in un’abitazione comunale a Sant’Eusanio del Sangro: ferite quattro persone

Due donne ricoverate in condizioni serie a Chieti, lieve trauma per una 13enne e una bambina. Indagini dei Carabinieri sulle cause del cedimento.

SANT’EUSANIO DEL SANGRO – Quattro donne di origine indiana sono rimaste ferite la scorsa notte in seguito al crollo del solaio di un’abitazione comunale situata nel centro del paese. Nell’appartamento si trovavano due adulte, di 40 e 49 anni, una ragazza di 13 e una bambina di 4 anni.

Secondo quanto riferito, il cedimento strutturale avrebbe provocato la caduta di una parte del solaio, colpendo le occupanti con detriti e frammenti. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i Carabinieri. Le due donne adulte sono state trasportate all’ospedale di Chieti, dove risultano ricoverate: le loro condizioni sarebbero serie, ma sono in corso ulteriori accertamenti clinici. Le due minori, ferite in modo più lieve, sono state trasferite all’ospedale di Lanciano per le cure necessarie.

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause del crollo e verificare lo stato dell’immobile di proprietà comunale. L’area è stata messa in sicurezza in attesa delle valutazioni tecniche.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Provincia di Chieti

Potrebbero interessarti

Teramo, lupo investito sulla Statale 16: vigili del fuoco lo salvano tra la vegetazione

Giornata di interventi frenetici per i vigili del fuoco di Teramo, impegnati senza sosta a causa del maltempo che ha colpito duramente la provincia.

Carcere Vasto, in visita alla nuova Casa lavoro il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove

Marsilio: lavoro e formazione per ridurre la recidiva e garantire dignità

Trovato in casa con 1 kg di hashish. il Questore di Teramo Pasquale Sorgonà gli vieta di andare allo stadio per due anni

l “Daspo fuori contesto”, introdotto ormai da alcuni anni, permette di allontanare dagli stadi e dagli impianti sportivi quei soggetti che commettono reati di particolare gravità, tra cui quelli per droga, anche se commessi al di fuori del contesto sportivo.

Spaccata nella notte ad Avezzano: la Polizia individua i responsabili in poche ore

Due esercizi del centro presi di mira nella notte: vetrine sfondate con un mattone di cemento e merce razziata. La Polizia di Stato ricostruisce il colpo e denuncia due noti pregiudicati in poche ore.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb