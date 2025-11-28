Crolla il solaio in un’abitazione comunale a Sant’Eusanio del Sangro: ferite quattro persone

Due donne ricoverate in condizioni serie a Chieti, lieve trauma per una 13enne e una bambina. Indagini dei Carabinieri sulle cause del cedimento.

SANT’EUSANIO DEL SANGRO – Quattro donne di origine indiana sono rimaste ferite la scorsa notte in seguito al crollo del solaio di un’abitazione comunale situata nel centro del paese. Nell’appartamento si trovavano due adulte, di 40 e 49 anni, una ragazza di 13 e una bambina di 4 anni.

Secondo quanto riferito, il cedimento strutturale avrebbe provocato la caduta di una parte del solaio, colpendo le occupanti con detriti e frammenti. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i Carabinieri. Le due donne adulte sono state trasportate all’ospedale di Chieti, dove risultano ricoverate: le loro condizioni sarebbero serie, ma sono in corso ulteriori accertamenti clinici. Le due minori, ferite in modo più lieve, sono state trasferite all’ospedale di Lanciano per le cure necessarie.

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause del crollo e verificare lo stato dell’immobile di proprietà comunale. L’area è stata messa in sicurezza in attesa delle valutazioni tecniche.